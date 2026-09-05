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Velká pivní loupež. Pár zlodějů chtěl zbohatnout na vratných lahvích

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Nevšední plán na rychlý výdělek vymyslel pár zlodějů v Olomouci. Ze skladu jednoho z hypermarketů ukradli v noci na 1. září přepravky s pivními lahvemi, které chtěli postupně vracet. Za krádež teď oběma v krajním případě hrozí až dva roky za mřížemi.
Velká pivní loupež. Pár zlodějů chtěl zbohatnout na vratných lahvích

Velká pivní loupež. Pár zlodějů chtěl zbohatnout na vratných lahvích

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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