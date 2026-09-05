Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Litovel otevřela novou sportovní halu. Využijí ji školy, kluby i veřejnost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve sportovním areálu nedaleko litovelského Gymnázia Jana Opletala stojí nová sportovní hala. Nový prostor vedle místní Sokolovny budou využívat školy, sportovní kluby i veřejnost. Stavba vyšla město celkem na 91 milionů korun, s financováním radnici pomohla Národní sportovní agentura.
Litovel otevřela novou sportovní halu. Využijí ji školy, kluby i veřejnost

Litovel otevřela novou sportovní halu. Využijí ji školy, kluby i veřejnost

Zdroj: město Litovel
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Velká pivní loupež. Pár zlodějů chtěl zbohatnout na vratných lahvích
Velká pivní loupež. Pár zlodějů chtěl zbohatnout na vratných lahvích
Na Bělidlech vzniknou nová parkovací stání. Libušina bude dva měsíce uzavřena
Na Bělidlech vzniknou nová parkovací stání. Libušina bude dva měsíce uzavřena

Nová parkovací stání začne od pondělka budovat olomoucká radnice v ulici Libušina na Bělidlech. Práce si...

TIP NA VÍKEND: Ze skály až přímo k lidem. Zoo nabídne atraktivní krmení kondorů
TIP NA VÍKEND: Ze skály až přímo k lidem. Zoo nabídne atraktivní krmení kondorů

Bohatý program včetně atraktivního krmení ohrožených kondorů nabídne v sobotu olomoucká zoo. Největší...

Dvaapadesátiletý řidič se třemi promile naboural v Šumperku čtyři auta. Pak utíkal
Dvaapadesátiletý řidič se třemi promile naboural v Šumperku čtyři auta. Pak utíkal

Se třemi promile alkoholu sedl v Šumperku za volant dvaapadesátiletý řidič. Postupně naboural čtyři auta,...

Zachovat historickou podobu a vrátit sem život. Tržnice Olomouc už vybrala architekta
Zachovat historickou podobu a vrátit sem život. Tržnice Olomouc už vybrala architekta

Majitel olomoucké městské tržnice už vybral architekta, který se postará o projekt rekonstrukce. Cílem je...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.