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Na Bělidlech vzniknou nová parkovací stání. Libušina bude dva měsíce uzavřena

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Nová parkovací stání začne od pondělka budovat olomoucká radnice v ulici Libušina na Bělidlech. Práce si vyžádají úplnou dvouměsíční uzavírku komunikace a přesun zastávky linky číslo 10. Na místě vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů.
Na Bělidlech vzniknou nová parkovací stání. Libušina bude dva měsíce uzavřena

Na Bělidlech vzniknou nová parkovací stání. Libušina bude dva měsíce uzavřena

Zdroj: Město Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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