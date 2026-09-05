Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Hlávky zelí dvojnásobné velikosti: Zkušení zahrádkáři přidávají do zálivky jednu přísadu, kterou většina lidí nezná

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Aby vaše zelné záhony plodily tak, jako nikdy dříve, vyživte je tím správným hnojivem. Do konce července můžete aplikovat dusičnan vápenatý.
O rekordně velké hlávky zelí se spolehlivě postará dusičnan vápenatý

O rekordně velké hlávky zelí se spolehlivě postará dusičnan vápenatý

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Z řídké pažitky uděláte za pár týdnů hustý trs. Stačí změnit čtyři věci, které většina pěstitelů celé roky ignoruje
Z řídké pažitky uděláte za pár týdnů hustý trs. Stačí změnit čtyři věci, které většina pěstitelů celé roky ignoruje
Kdo zalévá zahradu odpoledne nebo večer, dělá chybu, která ničí kořeny a živí plísně. Zkušení zahradníci vědí proč
Kdo zalévá zahradu odpoledne nebo večer, dělá chybu, která ničí kořeny a živí plísně. Zkušení zahradníci vědí proč

Zálivka by měla být promyšlenou a pečlivě naplánovanou činností – nikoli něčím, co se jen rutinně odbývá....

Posekanou trávu většina zahrádkářů kompostuje nebo vyhazuje. Přitom stačí 3 dny a kbelík vody a máte hnojivo, které nakopne celou zahradu
Posekanou trávu většina zahrádkářů kompostuje nebo vyhazuje. Přitom stačí 3 dny a kbelík vody a máte hnojivo, které nakopne celou zahradu

Hnojivo z posekané trávy můžete mít hotové opravdu rychle. A perfektně vyživí celou vaši zahradu – příprava...

Papriky pod 7 °C začnou tmavnout a hnít. Většina Čechů je přitom dává přesně tam, kde se zkazí nejrychleji
Papriky pod 7 °C začnou tmavnout a hnít. Většina Čechů je přitom dává přesně tam, kde se zkazí nejrychleji

Aby vám sklizené plody ovoce a zeleniny vydržely čerstvé co nejdéle, měli byste se vyhnout nejčastějším...

Pod střechou je v létě peklo, ale většina lidí chladí byt špatně. Odborníci upozorňují na jednu chybu, která maří celý efekt
Pod střechou je v létě peklo, ale většina lidí chladí byt špatně. Odborníci upozorňují na jednu chybu, která maří celý efekt

Střecha panelového domu nebo staršího činžáku v červenci funguje jako radiátor. Sluneční záření dopadá na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.