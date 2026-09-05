Hlávky zelí dvojnásobné velikosti: Zkušení zahrádkáři přidávají do zálivky jednu přísadu, kterou většina lidí nezná

Zelí je díky své nenáročnosti a rychlému růstu u mnoha zahrádkářů velmi oblíbené. Ne vždy je však úroda taková, jak byste si nejspíš představovali. Ani teď však ještě není třeba nad nevyvedenými zelnými záhony lámat hůl. Pokud stihnete zasáhnout do konce července, můžete se stále ještě těšit z rekordně velkých a chutných hlávek.
Dusičnan vápenatý a jeho výhody pro zelí
Dusičnan vápenatý je ve vodě rozpustné hnojivo, které poskytuje rostlinám základní živiny. Obsahuje především vápník, důležitý minerál pro vitalitu veškeré zeleně, a
dusík, klíčovou složku pro rychlý vegetativní růst. Vápník hraje zásadní roli při dělení buněk a vývoji buněčných stěn. Dodáváním vápníku ve formě dusičnanu vápenatého lze optimalizovat růst zelí, posílit rostlinná pletiva a podpořit tvorbu větších a kompaktnějších hlávek. Použití dusičnanu vápenatého pro zelí
Pro začátek se ujistěte, že má vaše zelenina vše, co potřebuje. Rostlinám zelí se daří v půdě s pH mezi 6,0 a 7,5, proto ho v případě potřeby upravte. Pokud je hodnota pH příliš vysoká nebo příliš nízká, může to
ovlivnit dostupnost živin, a to včetně příjmu vápníku. Poté můžete přejít k aplikaci dusičnanu. Granule dusičnanu vápenatého rozpusťte ve vodě podle návodu na obalu. Připravte roztok vhodný k listovému postřiku nebo k zálivce. Postřik na listy: K aplikaci roztoku dusičnanu vápenatého na listy zelí použijte zahradní postřikovač a zajistěte jejich plné pokrytí. Roztok aplikujte brzy ráno nebo pozdě odpoledne ve dnech bez deště. Po třech týdnech můžete vše ještě jednou zopakovat. Aplikace ve formě zálivky: Dusičnan nalijte jako zálivku tak, aby se půda tekutinou důkladně nasytila. I toto hnojení můžete po třech týdnech zopakovat. Zdroj fotografie: Pixabay
Myslete také na to, že rostliny zelí vyžadují stálou vlhkost, aby se jim vytvořily velké a zdravé hlávky. Zajistěte jim proto dostatečnou zálivku, která udrží půdu rovnoměrně vlhkou, aniž byste ji ovšem přemokřovali.
Proti škůdcům pomůže hořčičný prášek
Jen samotné hnojení však nestačí – svůj zelný záhon musíte pravidelně kontrolovat i kvůli výskytu škůdců. Pokud je odhalíte, zlikvidujte je s pomocí hořčičného prášku A jak na to? Ve vhodné nádobě smíchejte přibližně
jednu polévkovou lžíci hořčičného prášku s jedním litrem vody. Směs důkladně promíchejte, aby se prášek dobře rozpustil. Roztok nechte asi hodinu odstát, aby se účinné látky obsažené v hořčici mohly vylouhovat do vody. Po uplynutí stanovené doby roztok přeceďte přes jemné síto nebo plátno, abyste odstranili všechny zbývající pevné částice. Zdroj fotografie: Freepik
Zabráníte tak ucpání postřikovače, do kterého se tento přírodní prostředek přelévá. Postřik hořčicí aplikujte v období nízké vlhkosti vzduchu, nejlépe ráno nebo pozdě odpoledne, když je klidné počasí. Díky tomu účinně přilne k povrchu rostlin a sníží se riziko popálení listů. Zároveň také rychle zlikviduje všechny škůdce.
Pro optimální ochranu opakujte aplikaci postřiku z hořčice každých sedm až deset dní nebo po dešti. Pravidelná a důsledná aplikace zajišťuje udržení ochranné bariéry, která odrazuje škůdce po celé vegetační období zelí.
S úrodou může pomoci i močovina.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři