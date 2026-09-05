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Fotbalisté Slavie v přímém souboji o první místo v lize rozdrtili Zbrojovku 4:0

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Fotbalisté pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili Zbrojovku Brno 4:0. Skóre otevřel v 38. minutě z penalty Tomáš Chorý, nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gól. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayaosi a uzdravený David Jurásek.
Fotbalisté Slavie v přímém souboji o první místo v lize rozdrtili Zbrojovku 4:0

Fotbalisté Slavie v přímém souboji o první místo v lize rozdrtili Zbrojovku 4:0

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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