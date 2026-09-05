Fotbalisté Slavie v přímém souboji o první místo v lize rozdrtili Zbrojovku 4:0

Obhájce titulu z Edenu navázal na minulé vítězství 3:0 v derby na stadionu Sparty a v ligové sezoně dál drží neporazitelnost. Neúplnou tabulku vede o čtyři body. Slávisté se ideálně naladili na čtvrteční vstup do hlavní fáze Ligy mistrů proti Lens. Brněnský nováček utrpěl teprve druhou porážku v sezoně a klesl na čtvrtou příčku.
Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti derby tři změny v základní sestavě. Do zahajovací jedenáctky vrátil Isifeho, poprvé v sezoně hrál po odpykání disciplinárního trestu ze závěru minulého ročníku útočník Chorý a po zranění premiérově nastoupila polská letní posila Kubiak.
Úvod se nesl ve znamení protestu domácího "kotle", který vyvěsil transparent "Stop kriminalizaci fanoušků" a 10 minut nefandil. Na povzbuzování zbytku stadionu reagovali příznivci na severní tribuně pískotem.
Zbrojovka zpočátku držela s favoritem krok, první velké šanci čelila až ve 20. minutě, kdy utekl Šturm, ale brankář Hrdina pokus o dloubák přečetl. Domácí museli už v úvodních 26 minutách dvakrát vynuceně střídat, zraněné české reprezentanty Zimu s Provodem nahradili Vlček a Ayaosi.
Brňané hráli v Edenu otevřenou partii a také občas zahrozili. Ve 28. minutě se uvolnil Čavoš, jenže přestřelil. Na opačné straně Šturmovo zakončení na poslední chvíli zablokovala brněnská defenziva, hostující Vachoušek pak z voleje zamířil těsně nad.
Ve 38. minutě už Pražané vedli. Po dlouhém autu přidržel Klíma ve vápně Chorého a sudí Jan Beneš posoudil k nevoli hostů zákrok jako nedovolený. Sám faulovaný se z penalty nezmýlil, i když Hrdina vystihl směr střely. Chorý proměnil i 19. pokutový kop v ligové kariéře.
Po změně stran začala Zbrojovka aktivně. V 50. minutě Vaníček vrátil hlavou míč před branku, ale nejlepší týmový střelec Vašulín už byl z úhlu a ve skluzu zamířil mimo. Na opačné straně vyrazil Šturmovu technickou ránu Hrdina a poté Chorý ve skluzu zblízka poslal balon těsně nad. Krátce nato poprvé v sezoně po zranění naskočil do hry český reprezentant Jurásek.
V 65. minutě se už Chorý po podobné akci jako krátce předtím se štěstím prosadil. Po Isifeho přízemním centru napříč vápnem jej atakoval vracející se Penxa a útočník si napálil nohu, od níž se balon dokutálel za čáru. Český reprezentant poprvé od březnového derby se Spartou zaznamenal v lize dva góly v jednom utkání, na premiérový hattrick v domácí nejvyšší soutěži však opět nedosáhl.
O chvíli později na opačné straně vykopl Vlček tečovanou střelou z přímého kopu. V 76. minutě domácí definitivně stvrdili zisk tří bodů. Šturm elegantní patičkou vysunul střídajícího Ayaosiho a letní posila z Karviné před Hrdinou nezaváhala. Nigerijský křídelník navázal na gól z derby a připsal si třetí branku v ligové sezoně.
Brňané měli v Edenu i smůlu. V 78. minutě si na centr na zadní tyči naběhl Hunal, hlavou ale trefil jen přední tyč. Naopak domácí byli v zakončení chladnokrevní. V 88. minutě se dostal do brejku střídající Jurásek a návrat na trávník po zranění vyšperkoval gólem.
Slavia potřetí v sezoně dala v jednom duelu minimálně čtyři branky, výsledkem 4:0 zvítězila i v Ostravě. S 21 zásahy má nejlepší útok ligy. Červenobílí v nejvyšší soutěži se Zbrojovkou podesáté za sebou bodovali. Zároveň vylepšili svou domácí bilanci v Edenu, kde prohráli jediné z posledních 51 ligových utkání, a to ještě kontumačně květnové derby.