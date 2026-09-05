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Hitlerova Germania: Berlín měl zmizet pod městem kolosů. Člověk v něm měl být záměrně malý

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Představme si Berlín, v němž Braniborská brána působí skoro nenápadně a Reichstag vypadá vedle nové kupolové haly jako přístavek. Město protíná 120 metrů široká třída, na jejímž konci stojí triumfální oblouk vysoký přes sto metrů.
Hitlerova Germania: Berlín měl zmizet pod městem kolosů. Člověk v něm měl být záměrně malý

Hitlerova Germania: Berlín měl zmizet pod městem kolosů. Člověk v něm měl být záměrně malý

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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