Hitlerova Germania: Berlín měl zmizet pod městem kolosů. Člověk v něm měl být záměrně malý

O několik kilometrů dál se nad městem zvedá hala pro zhruba 180 000 lidí a její kupole vystupuje více než 300 metrů nad okolní zástavbu. Člověk procházející takovým prostorem nemá mít pocit, že město patří jemu. Má pochopit, že stojí uvnitř něčeho mnohem většího.
Tak měla podle plánů Adolfa Hitlera a Alberta Speera vypadat budoucí německá metropole. Dnes ji běžně označujeme jako Welthauptstadt Germania, světové hlavní město Germania, ačkoli toto spojení nebylo oficiálním názvem projektu. Hitler skutečně uvažoval o názvu Germania a Speerův úřad plánoval rozsáhlou přestavbu říšského hlavního města, z níž se po válce zrodila známá zkratka pro celou vizi. Nešlo však pouze o architektonickou fantazii na papíře. Část příprav se uskutečnila a skutečnými stavebními prostředky Germanie se staly také demolice, nucené vystěhovávání, deportace a práce lidí, kteří si nový Berlín nikdy nevybrali.
Hitler nechtěl hezčí Berlín. Chtěl hlavní město impéria
Albert Speer byl 30. ledna 1937 jmenován generálním stavebním inspektorem pro říšské hlavní město a dostal mimořádně silnou pozici přímo podřízenou Hitlerovi. Během několika let vyrostl kolem jeho úřadu rozsáhlý aparát, který neřešil několik reprezentativních budov, ale zásadní přeuspořádání celého města. Plán počítal se dvěma monumentálními osami, severojižní a východozápadní, kolem nichž měly být soustředěny politické, vojenské a hospodářské instituce režimu.
Berlin měl odpovídat představě budoucího centra světové říše. Inspirace antickým Římem nebyla náhodná. Monumentální architektura měla fungovat jako důkaz trvalosti a velikosti režimu: stát, který staví v rozměrech impéria, se zároveň prezentuje jako impérium, které bude existovat dost dlouho na to, aby podobné stavby dávaly smysl.
Právě proto je Germania zajímavá i jako megastavba, která téměř neexistovala. Její skutečný objekt nebyl jediný mrakodrap, přehrada ani most. Megastavbou mělo být celé město.
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Sedm kilometrů, na kterých měl Berlín přestat být Berlínem
Nejdramatičtější částí plánů byla severojižní osa. Berlínské úřady dnes uvádějí, že její hlavní reprezentativní třída měla být přibližně sedm kilometrů dlouhá a 120 metrů široká. Na jejích koncích stály dvě stavby, které měly už svou velikostí vymazat běžné městské měřítko: na severu Große Halle, Velká hala, a na jihu gigantický triumfální oblouk.
Třída neměla být obyčejnou dopravní tepnou. Byla koncipována jako scénografie. Přehlídky, státní ceremonie a masová shromáždění by dostaly prostor, v němž bylo možné zobrazit desetitisíce lidí jako součást jednoho organizovaného celku.
Berlínský spolek Berliner Unterwelten, který dnes věnuje plánům Germanie rozsáhlou výstavu, vystihuje podstatu projektu možná nejpřesněji: město nemělo primárně fungovat jako životní prostor obyvatel, ale jako reprezentační prostor režimu.
To je důležitý rozdíl. Normální město hledá rovnováhu mezi domy, ulicemi, dopravou, obchodem, parky a každodenním životem. Germania měla jinou hierarchii. V první řadě měla vytvářet obraz moci. A teprve někde pod ním měl žít člověk.
Hala pro 180 000 lidí měla změnit Hitlera v jediný pevný bod prostoru
Na severním konci hlavní osy měla vyrůst největší stavba celé Germanie: Große Halle, označovaná také jako Volkshalle.
Berliner Unterwelten uvádějí výšku přes 300 metrů a kapacitu přibližně 180 000 lidí. Kupolová stavba měla být největším shromažďovacím prostorem svého druhu na světě a její rozměry by naprosto zastínily nedaleký Reichstag. Právě tady je možné nejlépe pochopit, co znamenala velikost jako politický jazyk.
V běžné hale je řečník součástí prostoru. V navrhované Große Halle měl být dav obklopen gigantickou architekturou, která člověka opticky zmenšovala. Jednotlivec se ztrácel mezi desetitisíci dalších a celá dispozice směřovala pozornost k jednomu místu, odkud měl k mase promlouvat vůdce režimu.
Architektura tak neměla pouze poskytovat střechu nad shromážděním. Měla určit vztah mezi jednotlivcem a mocí ještě předtím, než kdokoli začal mluvit. Člověk dole. Stát nad ním. A nad státem monumentalita, která měla působit téměř nadčasově.
Pařížský Vítězný oblouk měl vedle Hitlerova projektu vypadat skromně
Na druhém konci severojižní osy plánoval Speer monumentální Triumphbogen. Neměl být pouze německou verzí pařížského Arc de Triomphe. Objemově jej měl překonat přibližně devítinásobně. Berlínská památková databáze uvádí plánovanou výšku kolem 117 metrů.
Monument měl připomínat německé vojáky padlé v první světové válce a současně demonstrovat nový mocenský nárok režimu. Myšlenka byla příznačná: nestačilo vytvořit symbol vítězství. Existující světové symboly bylo nutné velikostí překonat.
Stejný princip prostupoval celým projektem. Nešlo pouze o stavby, které jsou velké proto, že potřebují velký vnitřní prostor. Velikost sama byla sdělením.
Když vedle vaší budovy vypadá Reichstag malý a když váš oblouk několikanásobně překonává pařížský vzor, architektura říká totéž co propaganda: starý svět je příliš malý pro moc, která právě přichází.
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Germania by ale musela nejdřív odstranit skutečné město
Na modelech vypadají monumentální osy dokonale. Je tam čistá geometrie, symetrie a pravidelné bloky budov. Jenže skutečný Berlín už byl plný lidí. A právě tady přestává být Germania pouze fascinující příběh o architektonické megalomanii.
Speerův úřad určoval oblasti budoucí přestavby, termíny jejich vyklizení a řešil také získávání bytů pro lidi, kteří měli být stavebními zásahy vystěhováni. Deutsche Digitale Bibliothek při popisu archivních fondů Speerova úřadu uvádí, že od roku 1938 byli v rámci nacistické protižidovské politiky židovští nájemníci nuceni ukončovat nájemní smlouvy, byli přesouváni do takzvaných židovských domů a později deportováni. Speerův aparát tímto způsobem získal přibližně 18 000 bytů.
Německé historické muzeum připomíná, že na jaře 1941 Speerův úřad systematicky prováděl nucené vyklízení „židovského obytného prostoru“ související s plánovanou přestavbou Berlína. Lidé byli nejprve soustřeďováni do jiných domů a následně deportováni.
To znamená, že Germania nebyla pouze nerealizovaná utopie diktátora. Její monumenty nebyly dokončeny, ale její příprava už měla skutečné oběti. Berliner Unterwelten proto svou výstavu příznačně nazývají Vision und Verbrechen – Vize a zločin. U Germanie tyto dvě věci nelze spolehlivě oddělit.
Dokonce i betonový test vznikal za nucené práce
Gigantické budovy vyžadovaly gigantické základy a berlínské podloží vyvolávalo vážné otázky. Jak zjistit, zda měkká půda unese triumfální oblouk o rozměrech, jaké město nikdy nezažilo? Řešením bylo postavit něco, co samo o sobě vypadá jako malá megastavba.
V letech 1941 až 1942 vznikl v dnešním Tempelhofu Schwerbelastungskörper, doslova těleso pro těžké zatížení: masivní betonový válec o průměru 21 metrů a hmotnosti zhruba 12 000 tun. Přibližně 18 metrů konstrukce leží pod zemí a dalších 14 metrů vystupuje nad povrch. Při jeho stavbě byli používáni také nuceně nasazení pracovníci.
Betonový kolos neměl být součástí výsledné architektury. Byl to experiment. Jeho váha simulovala tlak, kterému by musela půda čelit pod plánovanými monumentálními stavbami. Inženýři následně měřili, jak hluboko se konstrukce propadá. A berlínské podloží dodalo Germanie mimořádně ironickou poznámku pod čarou.
Berlínská půda se pod snem o impériu skutečně prohnula
Výsledky měření byly vyhodnoceny až po válce. Ukázalo se, že zemina by zatížení plánovaného triumfálního oblouku nevydržela v požadované stabilitě bez dalších rozsáhlých opatření a zpevnění podloží.
Není pravda, že by tím byl Triumphbogen technicky automaticky nemožný. Inženýrství zná způsoby, jak problematické podloží upravovat a zakládat obrovské stavby i v nepříznivých podmínkách.
Jenže symbolika je téměř příliš dokonalá. Režim plánoval architekturu, jejíž rozměry měly dokazovat, že jeho moc nemá hranice. A ještě než mohla vzniknout, musel postavit dvanáct tisíc tun betonu jen proto, aby zjistil, zda ji vůbec unese zem.
Schwerbelastungskörper stojí dodnes. Velká hala ne. Triumfální oblouk ne. Sedmikilometrová reprezentační osa ne. Z velkolepého města budoucnosti tak zůstal jeden z nejhmatatelnějších dokladů v podobě betonového závaží, které mělo pouze ověřit, zda lze začít.
Ne všechno ale zůstalo jen na modelech
Bylo by zavádějící tvrdit, že z plánů Germanie se neuskutečnilo vůbec nic. Východozápadní osa byla před válkou výrazně upravena a rozšířena. Dnešní berlínská Siegessäule, Vítězný sloup, byla v letech 1938–1939 přesunuta ze svého původního místa před Reichstagem na Großer Stern, který byl současně zvětšen. Speer nechal sloup také zvýšit a použil jej jako výraznou dominantu rozšířené osy.
I dnešní návštěvník Berlína tak může procházet částí města, jejíž podoba nese stopy plánů, které měly být pouze začátkem mnohem rozsáhlejší transformace.
To je důležité i pro způsob, jakým se na Germanii díváme. Nešlo o jeden šílený model, který Hitler se Speerem obdivovali někde v kanceláři a který neměl nikdy opustit kreslicí prkno. Stát vytvořil příslušnou administrativu, vykupoval a vyklízel pozemky, přesouval stavby, upravoval dopravní osy, testoval podloží a připravoval další realizaci.
Válka postup prací postupně zastavila. Berliner Unterwelten uvádějí, že velká část stavebních projektů byla roku 1940 přerušena a koncem roku 1941 odsunuta jako pro válku nepotřebná, přesto některé projektové práce pokračovaly ještě v dalších letech.
Měřítko nebylo vedlejším efektem. Bylo součástí ideologie
Obrovské stavby samy o sobě samozřejmě nejsou nacistickým vynálezem. Lidstvo stavělo pyramidy, katedrály, paláce, chrámy i triumfální oblouky dávno před Hitlerem a monumentální měřítko používají státy dodnes.
U Germanie je rozhodující kontext. Plánované stavby měly demonstrovat moc konkrétního totalitního režimu a hlavní město mělo být uspořádáno jako prostor jeho reprezentace. Na modelech se člověk téměř ztrácí. Obrovské masy kamene, dlouhé přímé osy a shromaždiště pro desetitisíce až statisíce lidí vytvářejí prostředí, v němž není jednotlivec měřítkem architektury.
Měřítkem je stát. Právě proto by bylo příliš jednoduché dívat se na Große Halle jen jako na technickou otázku: zda by skutečně šla postavit, jak by byla větraná nebo jak velký základ by potřebovala. Fascinující není pouze fakt, že měla mít více než 300 metrů.
Podstatné je proč měla mít více než 300 metrů.
Ne proto, že by 180 000 lidí potřebovalo největší kupoli, jakou svět kdy viděl. Ale protože režim chtěl, aby největší kupoli, jakou svět kdy viděl, měl právě on.
Město mělo vytvořit iluzi věčnosti
Nacistická reprezentativní architektura často pracovala s těžkým kamenem, symetrií, monumentalitou a historickými odkazy. Budovy měly působit jako objekty, které nepatří jen jednomu okamžiku, ale dějinám. Germania tuto představu rozšířila na urbanismus.
Hitler neuvažoval o metropoli jako o městě, které se bude přirozeně měnit podle potřeb dalších generací. Plány byly výrazem přesvědčení, že režim dokáže předem určit podobu budoucnosti a vepsat svou ideologii přímo do kamene, ulic a os města.
V tom byla monumentalita zároveň politickým trikem. Obrovská stavba může působit starobyle ještě v okamžiku, kdy je úplně nová. Její hmotnost a velikost sugerují trvalost. Člověk stojící pod ní žije několik desetiletí; kamenný kolos má stát staletí. Režim tak může pomocí architektury předstírat něco, co mu dějiny ještě vůbec nepotvrdily: že tu bude navždy.
Germania nepřežila ani vlastní základy
Třetí říše měla podle nacistických představ trvat tisíc let. Od Hitlerova nástupu k moci po její porážku uplynulo dvanáct. Germania se nikdy nestala hlavním městem světového impéria. Většina jejích největších staveb se nedostala za model, výkres nebo přípravnou fázi. Berlín místo triumfálních os čekalo bombardování, bitva o město, rozdělení a později úplně jiná architektonická historie.
Přesto by bylo chybou říct, že Germania proto neexistovala. Existovala v bytech, z nichž byli lidé nuceně vystěhováni. Existovala v práci vězňů a nuceně nasazených. Existovala v ulicích rozšířených pro budoucí reprezentační osu, v přesunuté Siegessäule a v dvanácti tisících tunách betonu, které dodnes stojí v Tempelhofu. Speerův úřad nebyl apolitický ateliér a samotná přestavba města byla provázána s mechanismy nacistické perzekuce. Americké Holocaust Memorial Museum připomíná, že právě jeho úřad spravoval byty, z nichž byli berlínští Židé vystěhováváni; Speer byl po válce v Norimberku odsouzen za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti také v souvislosti s využíváním nucené práce v pozdější funkci ministra zbrojení.
Největší monument Germanie tedy nikdy neměl kupoli. Byla jím samotná myšlenka města, ve kterém měla být architektura tak mohutná, aby člověku každý den připomínala, že proti moci režimu je jen malou součástí obrazu. A možná právě proto je dnes nejvýmluvnějším pozůstatkem celé vize nikoli palác, hala nebo vítězný oblouk.
Je to obrovský kus betonu, který měl být jednou schován pod ulicí. Pomník města, které mělo demonstrovat věčnost, ale nikdy se nedostalo ani přes vlastní zkušební závaží.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Berlin.de / Berliner Unterwelten – Myth Germania: Hitler's Plans for Berlin [2], Landesdenkmalamt Berlin – Schwerbelastungskörper [3], Deutsche Digitale Bibliothek / Bundesarchiv – Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt [4], German History in Documents and Images – Model of the “World Capital Germania,” Following Plans by Albert Speer [5], Berliner Unterwelten – From “Germania” to the Downfall [6], United States Holocaust Memorial Museum – International Military Tribunal: The Defendants [7], Berlin.de – Großer Stern mit Siegessäule [8]