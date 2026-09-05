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Německé město odmítlo investici 2,5 miliardy eur do datového centra. „Neprodáme naše město miliardáři,“ hájí se starosta

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Hesenské město Groß-Gerau zamítlo jeden z největších datových projektů v Evropě. Obří investice by městu totiž přinesla překvapivě málo.
Německé město Groß-Gerau odmítlo datové centrum

Německé město Groß-Gerau odmítlo datové centrum

Zdroj: Vantage Data Centers
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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