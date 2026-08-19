Google po 11 letech vrátil aplikaci, kterou sám zabil. Funguje i v češtině, využívá vaše fotky

Původní aplikace Google Finance s balíčkem com.google.android.apps.finance existovala na Google Play již před rokem 2010. Poslední stará verze 2.2.7 se datuje do října 2014, pak aplikace zmizela. Google tehdy veřejně nevysvětlil proč; finanční data postupně přesunul přímo do Vyhledávání a na mobilní web. Jedenáct let poté, 25. června 2026, oznámil na oficiálním blogu konec betaverze a spuštění zcela nové Android aplikace pod stejným názvem. Aplikace je ke stažení v Obchodu Play, funguje v češtině a její klíčovou novinkou je AI vrstva poháněná modelem Gemini. A ano, Google Finance umí sestavit investiční portfolio z nahraného screenshotu, fotografie nebo PDF. Jenže právě u této funkce je háček, který stojí za vysvětlení.
Co přesně se vrátilo a co je zatím jen na webu
Nová Android aplikace nabízí výzkumný panel s AI přehledy trhů, interaktivní grafy, zprávy v reálném čase a vlastní watchlisty. To je solidní základ, ale zdaleka není všechno, co dnes Google Finance umí.
Nejatraktivnější funkce (import screenshotů, obrázků, CSV nebo PDF s přehledem investic a automatické sestavení portfolia) běží v tuto chvíli na webovém rozhraní Google Finance. Do mobilní aplikace má teprve dorazit v dalších aktualizacích. Totéž platí pro agentní úkoly (plánované brífinky, automatické sledování událostí) a živé přenosy výsledkových konferencí firem. Google to sám přiznává v české nápovědě: portfolio, nahrávání souborů a streamování výsledkových konferencí jsou zatím dostupné pouze na webu s příslibem přesunu do mobilu.
Jinými slovy: Google vrátil značku a mobilní aplikaci, ale plný arzenál webového Finance do kapsy zatím nedostal.
Čeština ano, pražská burza ne
Google Finance je oficiálně dostupný „ve všech jazycích“ a Česko patří mezi podporované země. Česky se zobrazuje nápověda, popis aplikace v Obchodu Play i samotné rozhraní produktu, včetně AI prvků jako „Výzkum“ nebo „Vytvoření portfolia“. Některé texty v changelogu na Google Play nicméně zůstávají anglicky, takže stoprocentní lokalizaci nelze garantovat.
Důležitější omezení se týká dat. Pražská burza v oficiálním seznamu pokrytých trhů chybí. Akcie jako ČEZ sice v českém rozhraní najdete, ale pod tickerem
CEZ:WSE, tedy přes varšavský trh, ne přes pražský. Kdo sleduje české blue chips, musí s tímto omezením počítat.
Jak funguje AI a odkud bere data
Gemini v Google Finance analyzuje veřejně dostupné finanční informace a data partnerů: Morningstar, LSEG, ICE Data Services, TipRanks, Unusual Whales, S&P Capital IQ nebo Quartr. Z těchto zdrojů syntetizuje souhrny, statistiky a vizualizace.
Funkce „Key moments“ sleduje neobvyklé cenové a objemové pohyby a snaží se je vysvětlit v kontextu. Na webu už dnes funguje i import portfolia z fotografie: stačí nahrát screenshot z brokerské aplikace nebo PDF s přehledem držby a systém z něj vytáhne tickery, počty kusů a nabídne AI statistiky (alokaci aktiv, riziko koncentrace, tepelnou mapu výkonnosti).
Google přitom sám varuje, že AI se může mýlit a že nejde o investiční doporučení. Portfolio a jeho data jsou podle nápovědy soukromá, nahrané soubory se neuchovávají a portfolio lze kdykoli smazat. Aplikace v Obchodu Play deklaruje, že nesdílí data s třetími stranami a přenos je šifrovaný. I tak platí zdravý rozum: nahrávat jen to, co je nutné, a bez zbytečných osobních údajů navíc.
Srovnání s Yahoo Finance a Investing.com
Kdo dnes v Česku sleduje trhy na mobilu, nejspíš používá Yahoo Finance nebo Investing.com. Obě aplikace jsou vyzrálejší v oblasti klasického sledování portfolia:
- Yahoo Finance nabízí propojení makléřských účtů, sjednocený přehled majetku, živé výsledky konferencí a pokročilé grafy.
- Investing.com sází na pokrytí více než 300 000 instrumentů, ekonomický kalendář, upozornění a vlastní AI analýzy grafů.
Google Finance je oproti nim zatím spíš výzkumný nástroj postavený na AI než plnohodnotný správce portfolia. Kdo chce dnes na mobilu spravovat portfolio, sledovat upozornění a propojit brokera, u konkurence najde víc. Kdo chce rychlý AI přehled trhu a vysvětlení pohybů akcií, tomu nový Google Finance dává něco, co jinde v této podobě není.
Co Google slibuje dál
Do mobilní aplikace mají v následujících měsících dorazit portfolio s importem souborů a obrázků, agentní úkoly i živé přenosy výsledkových konferencí. Verzi pro iOS Google avizuje formulací „později letos“; přesné datum nezveřejnil. Mezitím mohou uživatelé iPhonu dostávat notifikace k naplánovaným finančním úkolům přes aplikaci Google na iOS.
Google Finance se po jedenácti letech vrací s ambicí být chytřejší než konkurence. Mobilní aplikace je dnes spíš výkladní skříní této ambice než hotovým produktem, a právě to rozhodne, jestli ji Google tentokrát nechá žít.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman