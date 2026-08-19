Kolik si vydělá kuchařka v mateřské školce za celý měsíc? To číslo vysvětluje, proč jich je všude zoufale málo

Vstává, když je venku ještě tma, a než se školka naplní dětmi, má rozpálený sporák a nachystanou svačinu. Připraví desítky obědů, přebere zeleninu, umyje hory nádobí a druhý den začíná nanovo. Za tuhle každodenní práci dostává jednu z nejnižších výplat, jaké veřejná sféra nabízí. Kolik si kuchařka ve školce reálně odnese domů za celý měsíc a proč se na tohle místo dnes skoro nikdo nehlásí?
Výplata, u které mnohým spadne brada
Odpověď zní střízlivě. Základní tabulkový tarif kuchařky s několikaletou praxí se od dubna 2026 pohybuje kolem 21 670 korun hrubého. To je částka, která nedosáhne ani na minimální mzdu, jež od ledna 2026 činí 22 400 korun. Protože nikdo nesmí brát míň než zákonné minimum, musí zaměstnavatel tarif dorovnat.
U provozních zaměstnanců škol se navíc nedorovnává jen na minimální mzdu, ale na takzvaný zaručený plat. Pro skupinu prací, kam kuchařky spadají, vychází pro rok 2026 na 26 880 korun hrubého měsíčně. Pod tuhle hranici by kuchařka na plný úvazek jít neměla, v čistém jí ovšem zůstane citelně méně.
Přečtěte si také: Stál v každé koupelně za minulého režimu, pak skončil ve sběrném dvoře. Kdo ho má dodnes, dostane za něj i 500 Kč Proč základní tarif spadl pod minimum
Že se tabulková částka propadla pod minimální mzdu, není omyl ani rarita. Provozní personál škol, tedy kuchařky, uklízečky i školníci, je zařazený v nejnižších platových třídách základní tabulky. Kuchařka bývá nejčastěji kolem páté třídy, podle náročnosti provozu a odpovědnosti za jídelnu.
Právě tam tarifní systém naráží na zákonné minimum, a plat se proto musí uměle zvedat. Ředitel sice může přidat osobní příplatek nebo odměnu, jenže rozpočty škol a jejich zřizovatelů bývají napjaté. Nadstavba nad holým tabulkovým základem tak zůstává skromná a spousta kuchařek se drží jen kousek nad zaručeným minimem. Průměrný výdělek lidí u sporáků ve školních kuchyních se podle dat pracovních portálů pohybuje kolem 24 tisíc korun hrubého, do čehož se promítají i kratší úvazky.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Ukazatel Částka (hrubého) Platnost / poznámka Minimální mzda 22 400 Kč od ledna 2026 Základní tabulkový tarif kuchařky s několikaletou praxí kolem 21 670 Kč od dubna 2026 Zaručený plat (skupina prací kuchařek) 26 880 Kč měsíčně pro rok 2026 Průměrný výdělek ve školních kuchyních kolem 24 tisíc Kč data pracovních portálů, vč. kratších úvazků Do jídelen se lidé shánějí čím dál obtížněji Přečtěte si také: Ani kofola, ani minerálka. Naše babičky si ve vedrech dělaly nápoj za 5 Kč, který nejlépe zažene žízeň
A tady je jádro problému. Za peníze, které školní kuchyně nabízí, dnes chce k plotně málokdo. Ředitelé řeší nedostatek kuchařek nepřetržitě a nejhůř jsou na tom velká města. Stejná kvalifikace přitom v komerčním stravování, od restaurací po hotely, vynese znatelně víc.
K nízké výplatě se přidává tvrdá fyzická dřina. Kuchařky přenášejí těžké hrnce, celou směnu prostojí u sporáku a rukám i zádům to po letech vybírá svou daň. Kolektivy navíc stárnou a za pracovnici, která odejde do důchodu, se náhrada shání celé měsíce. Na venkově jídelny často stojí a padají s věrností stálých kuchařek, které u jedné školy vydrží roky a jen těžko se za ně shání náhrada.
K průměrnému výdělku kolem 24 tisíc korun hrubého se ve školních kuchyních přidává tvrdá fyzická dřina a náhradu za odcházející kuchařky shánějí ředitelé celé měsíce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Dubnové přidání problém nevyřešilo
Určité zlepšení přišlo na jaře. Od dubna 2026 se tarify provozních zaměstnanců ve veřejném sektoru plošně zvedly o 9 procent, což se týká i kuchařek. U části z nich se tak výdělek posunul blíž k 30 tisícům korun. Pořád ale nejde o částku, která by udržela krok s výdělky v soukromém stravování.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat máslo. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je lepší na vaření, levnější a zdravější
K tomu se přidává zásadní změna ve financování. Peníze na kuchařky, uklízečky a školníky už neputují ze státního rozpočtu napřímo, ale leží na zřizovatelích škol, tedy hlavně na obcích a krajích. Pro chudší radnice je to citelná zátěž a hrozí, že se stabilita i kvalita jídelen bude region od regionu lišit. Nízká výplata tak zůstává hlavním důvodem, proč kuchařek ve školních kuchyních pořád ubývá.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://www.e15.cz/platove-tabulky-statnich-zamestnancu-2026, https://edu.gov.cz/nove-platove-tabulky-a-vyse-zaruceneho-platu/, https://www.investice.cz/clanek/skolni-jidelny-cekaji-zmeny-nizke-platy-kucharek-a-nova-vyhlaska-o-zdravejsim-stravovani, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/penize-skolni-jidelna-pracovnici-drina-hledani-zamestnancu_2310281133_kac, https://budejovice.rozhlas.cz/platy-kucharek-ve-skolnich-jidelnach-jsou-nizke-zvlast-ve-mestech-se-sily-do-9095003