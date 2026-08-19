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Kolik si vydělá kuchařka v mateřské školce za celý měsíc? To číslo vysvětluje, proč jich je všude zoufale málo

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Vstává, když je venku ještě tma, a než se školka naplní dětmi, má rozpálený sporák a nachystanou svačinu. Připraví desítky obědů, přebere zeleninu, umyje hory nádobí a druhý den začíná...
Kolik si vydělá kuchařka v mateřské školce za celý měsíc? To číslo vysvětluje, proč jich je všude zoufale málo

Kolik si vydělá kuchařka v mateřské školce za celý měsíc? To číslo vysvětluje, proč jich je všude zoufale málo

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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