U chorvatského ostrova se objevil více než třímetrový žralok. Rybáři se tam krátce předtím koupali

Jaderské moře si většina turistů spojuje s průzračnou vodou, klidnými zátokami a koupáním. Tentokrát ale chorvatští rybáři u ostrova Žirje v Šibenickém souostroví narazili na mnohem neobvyklejšího obyvatele moře. Přímo k jejich lodi připlul velký žralok, kterého se jim podařilo zachytit na video. Podle posádky šlo o žraloka mako a jeho délka měla přesahovat tři metry.
Velikost žraloka vyvolala mezi lidmi debatu
Právě rozměry zvířete se po zveřejnění videa staly jedním z hlavních témat diskuse. Někteří komentující pochybovali, zda mohl žralok skutečně měřit více než tři metry. Rybáři však svůj odhad hájí tím, že měli zvíře přímo vedle lodi. Záď jejich plavidla je podle nich široká přibližně 3,8 metru, a právě s ní mohli velikost žraloka porovnat.
Otázky se objevily také kolem přesného místa pořízení záběrů. Autoři videa uvádějí, že k nečekanému setkání došlo poblíž ostrova Žirje. Část lidí na sociálních sítích ale soudí, že loď mohla být ve skutečnosti dál od pobřeží na otevřeném moři. Samotné záběry tak potvrzují přítomnost velkého žraloka, přesná lokalita ale zůstává založená především na tvrzení posádky.
@maguroproshop 🎣 MAGURO TEAM went fishing today in Croatia, near the island of Žirje… and we weren’t the only ones out there. 🦈😳 We had a surprise visit from one seriously dangerous guest — a MAKO SHARK OVER 3 METERS LONG! 🔥🦈 Yes, this was right here in the Adriatic Sea, near Žirje, Croatia. 🇭🇷🌊 Fast, powerful, and definitely not the kind of fishing buddy you want swimming next to the boat. 😂 Beautiful to see such an incredible predator in the wild… but maybe check the water twice before jumping in around Žirje! 👀😂 JUST ANOTHER DAY AT THE OFFICE FOR MAGURO TEAM. 🎣🦈 #MaguroTeam #MakoShark #Žirje #Croatia #AdriaticSea ♬ izvorni zvuk - MaguroProShop
Půl hodiny předtím byli podle svých slov ve vodě
Celému příběhu dodává další rozměr informace, kterou rybáři zveřejnili později. Tvrdí totiž, že se na stejném místě koupali přibližně půl hodiny předtím, než se žralok objevil u jejich plavidla. Také toto tvrzení část lidí zpochybňovala. Posádka ovšem uvedla, že má k dispozici další záběry, které mohou průběh výpravy doložit.
Podle rybářů šlo o žraloka mako, tedy druh, který se může přirozeně vyskytovat i v Jaderském moři. Patří mezi velmi rychlé a obratné mořské predátory. V Chorvatsku je zároveň přísně chráněný a jeho cílený lov je zakázán. V Jadranu ho ohrožuje především náhodné zachycení při rybolovu.
Video proto působí působivě hlavně tím, jak blízko k lodi se velké zvíře dostalo. Pro turisty ale není důvod vyvozovat z jediného pozorování, že by se podmínky pro koupání na chorvatském pobřeží náhle změnily. Záběry spíše připomínají něco, na co se během dovolené snadno zapomíná. Jadran není jen rekreační kulisa, ale živé moře, ve kterém se přirozeně pohybují i velcí predátoři.
tn.nova.cz, dnevnik.hr, n1info.hr