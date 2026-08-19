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U chorvatského ostrova se objevil více než třímetrový žralok. Rybáři se tam krátce předtím koupali

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Výprava na ryby u chorvatského ostrova Žirje se změnila v setkání, na které posádka jen tak nezapomene. Vedle lodi se objevil velký žralok, který podle rybářů měřil přes tři metry. Ještě krátce předtím se přitom na stejném místě koupali.
Na moři u Chorvatska spatřili třímetrového žraloka: Objevil se hned vedle jejich lodi.

Na moři u Chorvatska spatřili třímetrového žraloka: Objevil se hned vedle jejich lodi.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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