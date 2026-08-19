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V 60. letech zkřížili krávu s bizonem. Sen o dokonalém zvířeti teď v USA ničí tisícileté památky

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Stádo odhadované na stovky bizonů s historickou příměsí skotích genů ničí vodní zdroje, mokřady i archeologické lokality na severním okraji Grand Canyonu.
V 60. letech zkřížili krávu s bizonem. Sen o dokonalém zvířeti teď v USA ničí tisícileté památky

V 60. letech zkřížili krávu s bizonem. Sen o dokonalém zvířeti teď v USA ničí tisícileté památky

Zdroj: Foto: Karl Young / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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