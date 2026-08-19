V 60. letech zkřížili krávu s bizonem. Sen o dokonalém zvířeti teď v USA ničí tisícileté památky

Příběh začal na počátku 20. století jedním rančerským snem: zkřížit amerického bizona s domácím skotem a získat zvíře, které spojí to nejlepší z obou světů. Odolnost, schopnost přežít na chudé pastvě a snadné telení po bizonovi, plodnost a krotkou povahu po krávě. Experiment ekonomicky ztroskotal, ale jeho potomci zůstali v arizonské krajině. A během dalších desetiletí si našli útočiště, kde je nikdo nečekal, uvnitř jednoho z nejslavnějších národních parků planety.
Sen o dokonalém zvířeti
Myšlenka křížit bizona se skotem se v Americe objevovala už v 19. století, ale skutečný průlom přišel až v šedesátých letech dvacátého století. Tehdy se podařilo stabilizovat hybridní linii, která dostala jméno beefalo, oficiálně definovanou jako zvíře s poměrem tří osmin bizona a pěti osmin domácího skotu. Podle
Oklahoma State University mělo beefalo farmářům nabídnout nižší náklady na chov, lepší schopnost vyhledávat pastvu a kvalitnější, libovější maso. Chovatelské asociace dodnes propagují beefalo jako efektivnější alternativu ke klasickému hovězímu.
Jenže to, co se odehrávalo v arizonské House Rock Valley, mělo s řízeným plemenářstvím pramálo společného. Už v roce 1906 sem rančer Charles „Buffalo“ Jones přivezl bizoní stádo a pokusil se o křížení s domácím skotem. Podnik selhal, ekonomicky se nevyplatil a nikdy nepřinesl životaschopný chovatelský model. Zvířata ale zůstala. A začala žít po svém.
Jak se stádo dostalo do Grand Canyonu
Žádný dramatický útěk z ohrady, žádná jediná noc, kdy by šest set kusů prorazilo plot. Realita byla pomalejší, ale o to hůř řešitelná. V devadesátých letech se asi stovka bizonů z House Rock Valley začala přesouvat na náhorní plošinu Kaibab a odtud na severní okraj Grand Canyonu. Hnalo je několik faktorů najednou: lovecký tlak mimo hranice parku, sucho, požáry a zhoršující se kvalita pastvy.
Jakmile zvířata překročila hranici národního parku, ocitla se v bezpečí. Uvnitř parku se neloví. Bizoni to rychle „pochopili“; podle
National Park Service se aktivně vyhýbali loveckému území a park používali jako útočiště. Stádo rostlo. Z původní stovky se během let stalo čtyři sta, pak pět set, v některých odhadech až šest set kusů. A North Rim Grand Canyonu na takovou zátěž nebyl stavěný.
Důležitá korekce: NPS tato zvířata výslovně označuje za bizony, nikoli za beefalo. Genetické testy sice potvrdily stopu historického křížení se skotem, ale podíl těchto genů je nízký. Jde o bizony s rančerskou minulostí, ne o farmářské hybridy na útěku.
VIDEO Mokřady, prameny a tisícileté ruiny pod kopyty
North Rim Grand Canyonu je suchý. Voda je tu vzácný zdroj, několik pramenů a mokřadů, na kterých závisí celý ekosystém. A právě k nim směřují stovky bizonů.
Podle
monitoringu NPS zvířata devastují mokřadní vegetaci, znečišťují vodní zdroje a vytvářejí hluboká váleniště, která mění odtokové poměry. Když park v roce 2017 zkusil oplotit prameny, bizoni většinu plotů do konce sezony zničili.
Ještě znepokojivější jsou škody na archeologických lokalitách. North Rim ukrývá prehistorické kamenné stavby, sýpky a další pozůstatky původních obyvatel. Bizoni v nich hledají stín, lehají si v nich, šlapou přes ně. Environmentální posouzení z roku 2017 dokumentuje osm archeologických lokalit s váleništi uvnitř hranic. Na jedné z nich, označené B:12:0021, napočítali odborníci 32 válenišť. Na jiné lokalitě s kamennými sýpkami hlásili narušené rozložení artefaktů, trus na zdech a sešlapané kameny.
Pomalá redukce a nový požár
Formální plán na snížení stáda pod 200 kusů schválil park až v září 2017, tedy více než dvě desetiletí poté, co se bizoni na North Rim usadili. Strategie kombinuje dva přístupy: živý odchyt a transfer zvířat k indiánským kmenům prostřednictvím InterTribal Buffalo Council a omezený odstřel za pomoci vybraných střelců pod dohledem správy parku. O účast se přihlásilo 45 tisíc zájemců.
Výsledky jsou měřitelné, ale pomalé:
Léto 2024: odhad velikosti stáda na 378 kusů Září 2024: transfer 100 bizonů k indiánským kmenům Březen 2026: celkem 306 odstraněných zvířat od roku 2018
Jenže v roce 2025 přišla komplikace, se kterou nikdo nepočítal. Požár Dragon Bravo zasáhl North Rim, uzavřel přístupové cesty a přerušil živé transfery bizonů. Park se turistům znovu otevřel až 15. května 2026, a to v omezeném režimu, převážně denní návštěvy a omezený přístup do divočiny. Odchytové operace v roce 2026 teprve čekají na vyhodnocení.
Poučení, které nepřišlo včas
Nejpozoruhodnější na celém příběhu není exotika křížence, ale to, jak dlouho všichni spoléhali, že se problém vyřeší sám. Lov mimo park nestačil, protože zvířata se naučila hranici respektovat lépe než lidé. Oplocení nefungovalo, protože bizon není kráva. A formální plán přišel až ve chvíli, kdy stádo už mělo stovky kusů a škody byly zdokumentované na desítkách lokalit.
Nabízí se otázka, zda se něco podobného může stát v Evropě, kde projekty jako
Rewilding Europe vracejí do krajiny evropského zubra. Situace se ale liší zásadně: evropské programy pracují s geneticky prověřenými jedinci, GPS sledováním a aktivní spoluprací s místními komunitami. Grandcanyonský scénář (historický hybrid ponechaný napospas, park jako nechtěné útočiště, desetiletí nečinnosti) se na ně nepřeklápí.
Mimochodem, i samotná značka beefalo dnes stojí na vratkých základech. Genomická studie podpořená americkým ministerstvem zemědělství a publikovaná v prosinci 2024 zjistila, že většina testovaných moderních beefalo nemá detekovatelný podíl bizoní DNA. Sen o dokonalém hybridním zvířeti se tak rozplývá na obou stranách, na farmách i v kaňonu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková