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Zlatavý krémeš s vrstvou hedvábného vanilkového krému a nadýchané šlehačky: Klasika, která nikdy nezestárnePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Krémeš je dezert, který jsem roky obdivovala za cukrárenskými vitrínami a nikdy jsem se neodvážila zkusit ho doma. Dva pláty listového těsta, hustý vanilkový krém a vrstva šlehačky - a přitom je to celé překvapivě zvládnutelné i bez cukrářského výcviku.
Fotografie ke Krémeši
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zlatavý krémeš s vrstvou hedvábného vanilkového krému a nadýchané šlehačky: Klasika, která nikdy nezestárne
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- Žravé řezy s krémem jsou poctivý moučník z plechu pro všechny, kteří neznají slovo dost
- Hanácké retro vdolky s tvarohem, povidly a drobenkou podle tradičního domácího receptu
- Retro kvíz o vybavení ze staré kuchyně: Remosku, cedník a další pomocníky už dnes téměř nikdo nezná
- Maková bábovka bez suchého zklamání: Jemná, voňavá a připravená na druhý kousek
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