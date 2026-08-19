Babišův výšlap na Lysou horu je stále téma číslo jedna: DJ Roxtar ho zesměšnil videem, které obletělo internet

Andrej Babiš nejspíš chtěl na Lysé hoře ukázat kondici i lidskost. Internet si ale z celé akce odnesl spíš hudební a komickou vložku.
Sobotní výstup na Lysou horu by za jiných okolností nejspíše zapadl mezi obvyklé letní politické zastávky. Jak jsme ale v redakci In-Lifetsyle.cz zaznamenali, tentokrát je z toho byl malý popkulturní moment. Na videu, které se objevilo na Instagramu, si Babiš po příchodu na vrchol pustil hit „Nothing’s Gonna Stop Us Now“ a do rytmu začal mávat rukama i telefonem. V tu chvíli bylo rozhodnuto. Sociální sítě tak dostaly materiál, který stačilo jen doladit, aby z toho byl úsměvný hit. A po něm hned skočil DJ Roxtar.
Z túry se během pár hodin stala internetová scénka
Faktická rovina je přitom jednoduchá. Andrej Babiš šel na Lysou horu trasou dlouhou zhruba 6,5 kilometru, s převýšením téměř 800 metrů. Cesta trvala asi dvě a půl až tři hodiny. Na výšlapu ho doprovázeli Aleš Juchelka, Karel Havlíček a desítky příznivců. Sám premiér pak v tradičním nedělním videu na Facebooku přidal hodnocení, že výstup byl náročný a tep mu podle odhadu vyběhl zhruba na 160.
Jenže na In-Lifestyle jsme si všimli, že politici dnes do regionů nejezdí jen mluvit. Jezdí tam vytvářet svůj obraz. A když je ten obraz výraznější než samotné sdělení, veřejnost si odnese právě ten. V tomto případě ne debatu o suchu, ne trasu ani doprovod ministrů. Spíš rozjásaného premiéra se starým americkým hitem v mobilu.
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DJ Roxtar přesně trefil, proč to lidi baví
Nejlépe danou situaci vyhodnotil DJ Roxtar, vlastním jménem Dominik Turza. Vzal záběry z vrcholu a udělal z nich hudební remix, který ze scény vytáhl to nejlepší, tedy její samovolnou komičnost, a sdílel ho na Facebooku. Nepotřeboval nic vysvětlovat, jen podtrhl rytmus, který už ve videu byl. Ostatně proto takové předělávky fungují. Nevyrábí vtip navíc, prostě pracují s tím, co mají.
Roxtar tento typ internetové práce dělá dlouhodobě. Není to DJ, který by spoléhal jen na hudbu pro kluby. Často funguje i jako rychlý komentátor veřejného prostoru, jen místo glosy používá beat a střih. Připomenout můžeme jeho parodie na hudební přání Oty Klempíře k narozeninám Aleny Schillerové nebo píseň o sms Petra Macinky.
Někdo se může pohoršovat, jiný se pobaví
V tom je možná celé kouzlo podobných internetových momentů. Nemusí jít o žádnou velkou politickou událost ani o promyšlenou kampaň. Někdy stačí mobil, známá písnička a člověk, který se na vrcholu hory rozhodne na pár vteřin zapomenout, že ho sledují sociální sítě. Ostatně s tím Andrej Babiš nikdy velký problém neměl. Zbytek už si internet zařídí po svém. Z obyčejného výletu je rázem materiál pro remix, memy a komentáře, které by původní video nejspíš nikdy nemělo.
A kdo ví, třeba se z toho postupně stane nová disciplína české politiky. Nestačí vystoupat na vrchol, je potřeba ještě najít správný song, trefit rytmus a doufat, že poblíž nebude stát někdo s talentem na střih. V případě Lysé hory se všechny ingredience sešly dokonale a Babiš tak možná nechtěně ukázal, že cesta na politický vrchol může mít občas docela taneční tempo.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Babišův výšlap na Lysou horu je stále téma číslo jedna: Z jeho chování si udělal legraci i DJ Roxtar byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.