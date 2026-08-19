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Případ týraného Míši šokoval i odborníky. Spolek se obrátil na státní zastupitelství

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Dennívýzva
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Neléčené zlomeniny, poškozená páteř i střeva, kvůli kterým se šestiletý kříženec nedokázal ani vyprázdnit. Případ týraného Míši, u kterého panuje podezření i ze zneužívání, vzbudil obrovské emoce. S něčím takovým se v útulku dosud nesetkali a v šoku jsou i ochránci zvířat. Případem, na který redakce Plzeňské Drbny upozornila, se zabývá policie a spolek na ochranu zvířat také podal trestní oznámení k Okresnímu státnímu zastupitelství v Domažlicích.
Míšu čeká ještě dlouhá léčba.

Míšu čeká ještě dlouhá léčba.

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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