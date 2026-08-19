Případ týraného Míši šokoval i odborníky. Spolek se obrátil na státní zastupitelství

Míša si prošel nepředstavitelným utrpením a čeká ho ještě náročná léčba. „Jeho rány se hojí dobře a pomalu se vrací chuť k jídlu. Začal už jíst větší množství granulí, což je po tom všem, čím si prošel, skvělá zpráva. Ale ještě zdaleka nemáme vyhráno. Začátkem září Míšu čeká další operace, takže nás ještě čekají další kroky na jeho cestě k uzdravení,“ popisuje domažlický útulek.
Právě poblíž útulku našli Míšu uvázaného. Pes měl registrovaný čip, majitele se ale nepodařilo kontaktovat. Donedávna žil v jedné vesnici na Domažlicku, pak ho vystěhovali. Posléze vyšly najevo hrozivé skutečnosti. „Pejsek byl vláčený, nekrmený a bylo tam i podezření, že byl zneužíván. Střevo v konečníku bylo i zevnitř dost poškozené. S jistotou to ale prokázat nejde. Míša měl problémy s vyprazdňováním. Po kontrole se zjistilo, že má kýlu a zvětšenou prostatu. Kvůli tlaku se mu v břiše hromadily výkaly. Nasadila se léčba, aby se mohl aspoň vyprázdnit. Byl plný toxinů a má špatné srdce,“ uvedla pro Plzeňskou Drbnu paní, která v útulku pracuje už 10 let a s ničím takovým se ještě nesetkala.
Rentgen pak odhalil, že měl Míša neléčenou zlomeninu levé zadní nohy, která mu špatně srostla a je kratší než druhá. Také měl srůsty mezi obratli na páteři, což podle útulku může svědčit o opakovaném bití.
Je to úžasné zvíře. Všechny má rád, všechny psy, všechny lidi. Je ale vidět, že když po něm člověk něco chce, tak si okamžitě lehne a odevzdaně čeká, co se s ním bude dít. Je to k pláči.
pracovnice domažlického útulku
„Chceme, aby bylo vše důkladně prošetřeno."
Událostí už se zabývá policie. „Případem se zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Domažlice,“ potvrdila pro Plzeňskou Drbnu policejní mluvčí Barbora Kunešová. Přímo na Okresní státní zastupitelství v Domažlicích se obrátil také Petr Sokolík ze spolku Pomáhejme zvířatům, který je s domažlickým útulkem v kontaktu.
„Podali jsme trestní oznámení na jeho majitele prostřednictvím Okresního státního zastupitelství v Domažlicích. Chceme, aby bylo důkladně prošetřeno, co se Míšovi skutečně stalo a kdo nese za jeho stav odpovědnost. A prosíme o pomoc i veřejnost. Pokud víte něco o Míšově předchozím životě, byli jste svědky zacházení s ním nebo máte fotografie, videa, zprávy či jiné důkazy a informace, které by mohly pomoci při vyšetřování, ozvěte se nám. I zdánlivě malá informace může být důležitá,“ vyzval Sokolík.
Svědci je mohou kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí nebo přes e-amail info@behproutulky.cz. Podle jeho zjištění se totiž o chování majitele vědělo. Byla to ale jen „šuškanda“. Nikdo na nic oficiálně neupozornil. „Mnoho lidí vědělo, že byl Míša sexuálně týrán. Nikdo nic neudělal. Proč? Tolik let v tom žil a čekal na pomoc. Ztracený čas mu nikdo nevrátí. Pokud víte, že se něco podobného děje u vás, můžete podat trestní oznámení anonymně. Ale udělejte to dřív, než si to budete celý život vyčítat,“ připomněl.