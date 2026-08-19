Vyhlašujeme nejlepší kalhoty pro široké boky a větší bříško. Podle stylistek uberou opticky i 5 kg

Řekněme si to hned na začátku bez příkras: žádné kalhoty z vás kila nesundají a dietu nenahradí. Zrcadlo ale umí být překvapivě ochotné, když se trefíte do správného střihu. A ten pravý visí na ramínkách skoro v každém větším obchodě.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Čeho se v kabince vzdát jako první
Největší škodu nedělá velikost, ale přiléhavost. Skinny a slim střihy obkreslí stehna i kolena a upozorní přesně na to, co jste chtěla nechat v klidu.
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Stejně nemilosrdné jsou hluboké bokovky. Když pas sedí pod bříškem, oblast nad ním se zvýrazní a přes okraj kalhot se přelije i to, co by se přelít nemělo.
Foto: Shutterstock.com Vítězem jsou široké nohavice s vysokým pasem
V regálech je najdete pod označením wide leg nebo palazzo. Látka padá od pasu volně dolů, nikde se nelepí a boky se stehny se pod ní schovají. Spodní polovina těla tak dostane jednu dlouhou čistou linii, a právě odtud pramení celý ten zeštíhlující dojem.
Pokud je vám tolik látky nepříjemné, existuje mírnější varianta. Rovný střih, v obchodech straight-leg, nohu jemně kopíruje, ale nikde ji nesvírá.
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Jedno varování na závěr této kapitoly. Příliš objemné pytlovité modely postavu rozředí a připraví ji o jakýkoli tvar, takže efekt se obrátí naruby.
Foto: Shutterstock.com Pas patří k pupíku
Horní lem by měl sahat aspoň do úrovně pupíku, klidně o kousek výš. Přes celé bříško vznikne hladká plocha bez zářezů a rýh.
Zároveň se posune vizuální začátek nohou, takže noha působí delší, i když se na ní nic nezměnilo. Když vám klasický vysoký sed není pohodlný, postačí i polovysoký pas nad linií boků.
Přečtěte si také: Tohle nosí Ukrajinky po 60 a omládnou díky tomu vizuálně o 10 let. Dostalo se to už i do Česka K objemnému spodku patří jednoduchý vršek
Tady spousta žen udělá krok vedle. Na široké kalhoty navlečou ještě dlouhou tuniku nebo volný svetr, oba objemy se sečtou a štíhlý dojem je pryč.
„Tam je vhodné, pokud použijete široký spodek, vyvážit jej úzkým vrškem. Sama to tak nosím, postava se proporčně hezky vyváží,“ vysvětlila pro Lifee návrhářka Martina Pipková Loudová. Podle ní se v takových kalhotách bříško schová a horní polovina zůstane úzká.
Prakticky to znamená přiléhavější tričko, žebrovaný top nebo košili částečně zastrčenou za pas, ať je linie vidět.
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Nohavice má končit buď těsně nad kotníkem, nebo dosahovat až na nárt. Konec v půli lýtek postavu přesekne v místě, kde je noha přirozeně nejsilnější, a celý efekt se rozpadne.
U materiálu se vyplatí sáhnout po pevnější tkanině, která drží tvar. Velmi tenká látka se přilepí na tělo a obkreslí každou nerovnost.
Barvy pak dolaďují celek. Tmavé matné odstíny jako černá, tmavě modrá, olivová nebo hnědá působí kompaktněji, a když jsou kalhoty i vršek v podobném tónu, silueta zůstane nepřerušená.
Přečtěte si také: Nejhorší nanuky ze supermarketu. Češi je celé léto kupují sobě i dětem a neví, co v nich je Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/moda/nejlepsi-kalhoty-pro-baculky-ci-vyraznejsi-krivky-tyhle-strihy-noste/, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/jak-zakryt-brisko-obleceni-kalhoty-galerie/, https://www.lifee.cz/jediny-typ-kalhot-ktere-v-lete-2026-potrebujete-siroke-nohavice-lichoti-kazde-postave-7d36f, https://www.vlasta.cz/krasa/nejlepsi-strih-kalhot-prodlouzeni-nohou-maskovani-bricha-vysoky-pas-rovne-nohavice/, https://www.ireceptar.cz/hobby/kalhoty-co-schovaji-bricho/, https://www.extrainspirace.cz/tento-strih-kalhot-slusi-zenam-nad-60-nejvic-schova-brisko-i-boky-a-v-kazdem-obchode-ho-prehlizeji/