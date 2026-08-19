Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vyhlašujeme nejlepší kalhoty pro široké boky a větší bříško. Podle stylistek uberou opticky i 5 kg

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Řekněme si to hned na začátku bez příkras: žádné kalhoty z vás kila nesundají a dietu nenahradí. Zrcadlo ale umí být překvapivě ochotné, když se trefíte do správného střihu. A ten pravý visí na ramínkách skoro v každém větším obchodě.
Vyhlašujeme nejlepší kalhoty pro široké boky a větší bříško. Podle stylistek uberou opticky i 5 kg

Vyhlašujeme nejlepší kalhoty pro široké boky a větší bříško. Podle stylistek uberou opticky i 5 kg

Zdroj: Extrainspirace.cz
Reklama
Další články z ExtraInspirace
Škaredá módní chyba českých seniorek 60+. Dělají ji posledních 30 let a ani neví, že je něco špatně
Škaredá módní chyba českých seniorek 60+. Dělají ji posledních 30 let a ani neví, že je něco špatně
Nejhorší nanuky ze supermarketu. Češi je celé léto kupují sobě i dětem a neví, co v nich je
Nejhorší nanuky ze supermarketu. Češi je celé léto kupují sobě i dětem a neví, co v nich je

V mrazicím boxu supermarketu na děti mává celá řada pestrých tyčinek a […]

Dokonalý trik ruských seniorek zeštíhlí pas o 5 cm díky správnému oblečení. Rozšířil se už i do Česka
Dokonalý trik ruských seniorek zeštíhlí pas o 5 cm díky správnému oblečení. Rozšířil se už i do Česka

Ženy po šedesátce si tuhle radu předávají mezi sebou a nestojí ani korunu. Většina Češek přitom potřebnou...

Kadeřnice varuje seniorky. Těmto účesům se už v roce 2026 vyhněte. Přidávají vám zbytečně 5 let v obličeji
Kadeřnice varuje seniorky. Těmto účesům se už v roce 2026 vyhněte. Přidávají vám zbytečně 5 let v obličeji

Kolik let vám nepovedený účes přidá, se přesně spočítat nedá. Že něco nesedí, ale v zrcadle poznáte hned....

Nejhorší celozrnné pečivo ze supermarketu. Češi ho denně snídají, protože si myslí, že je zdravé, ale netuší, co v něm je
Nejhorší celozrnné pečivo ze supermarketu. Češi ho denně snídají, protože si myslí, že je zdravé, ale netuší, co v něm je

Ráno padne volba na tmavou housku nebo raženku se semínky. Vypadá poctivě, […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

Všechny články tohoto autora →
ExtraInspirace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.