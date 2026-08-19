Ani dort, ani buchta. Češi propadli nepečenému dezertu, který zvládnete za 10 minut ze surovin, co máte doma

Chuť na sladké se ozve nejčastěji večer, kdy se troubu rozpalovat nechce. Přesně sem zapadl dezert, který právě lítá českým internetem a lidé si na něj navzájem posílají odkazy. Obejdete se bez mixéru, váhy i dlouhého receptu. Vystačíte si s deseti minutami skládání a nočním klidem v lednici. Ráno vás čeká sladkost, která vypadá jako výsledek hodin v cukrárně.
Cheesecake, který nikdy neviděl troubu
Videa mu přezdívají japonský cheesecake, s tím pečeným originálem ho ale pojí sotva víc než celkový vzhled. Skutečný japonský cheesecake totiž patří do trouby a jeho příprava zabere pořádný kus odpoledne. Verze, kvůli které teď lidé sahají po mobilu a natáčejí, se bez trouby obejde úplně. Je to prostý fígl, jak z běžných zásob poskládat jemný zákusek, aniž byste cokoli zapékali.
Celý nápad stojí na dvou věcech, které najdete skoro v každé lednici. Krém obstará hustý bílý jogurt, nejlíp řecký, posloužit může i tvaroh. Zbytek zařídí obyčejné sušenky a nic dalšího nepotřebujete.
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Skládání je tak snadné, že si s ním poradí i děti:
Do vyšší sklenice nebo menší misky nandejte hustý bílý jogurt zhruba do tří čtvrtin výšky a horní část nechte volnou. Sušenky pak jednu po druhé zapichujte svisle dolů, ať sednou co nejhlouběji. Jak klesají ke dnu, jogurt se tlačí nahoru, a kdyby hrozilo přetečení, část ho radši vyberte. Hladinu na závěr uhlaďte hřbetem lžičky, nádobu zavřete a dejte chladit.
Oblíbená verze počítá zhruba se 400 g bílého řeckého jogurtu a asi 120 g karamelových sušenek, což vystačí na dvě menší skleničky. Sladší chuti svědčí karamelové sušenky typu Lotus, klidně ale sáhnete po jiných. Samotné skládání zabere kolem 10 minut, o zbytek se přes noc postará chlad. Komu se nechce mýt nádobí, může sušenky natlačit rovnou do otevřeného kelímku od jogurtu a ráno dezert lovit lžičkou.
Proč to celé funguje
Všechno rozhodne odležení. Během pár hodin v chladu sušenky vsáknou tekutinu, kterou jogurt pouští, změknou a prolnou se s krémem do vláčné vrstvy s konzistencí mezi piškotovým základem a náplní. Právě proto se vyplatí nespěchat a nechat dezert v lednici klidně přes celou noc.
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Svou roli hraje i druh jogurtu. Řecký prošel cezením, takže má hutnější a pevnější strukturu a v misce se nerozteče. U neslazené verze navíc vede chuť sušenek a výsledek nepůsobí přeslazeně. Množství sušenek je dobré nepřehnat, jinak hmota zhoustne skoro jako dort a přijde o vzdušnost. A jako bonus: po dni v lednici bývá výsledek chuťově ještě vyladěnější než čerstvě poskládaný.
Jak dezert obměnit
I samotný základ obstojí, jenže ta jednoduchost přímo láká zkoušet nové kombinace:
Čerstvé bobule se do dezertu přidávají až v hotové porci, jinak přes noc pustí šťávu a krém zředí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. svěžest dodá hrst bobulí, třeba jahody, maliny nebo borůvky; zamíchejte je ale až do hotové porce na talíři, jinak přes noc pustí šťávu a krém zředí; kdo má rád výraznější chuť, schová mezi vrstvy lžíci domácího slaného karamelu nebo ovocného lekvaru; kořeněný tón zařídí špetka skořice v jogurtu nebo trocha nastrouhaného perníku navrchu; na křupavý kontrast se hodí hrst pražených mandlí nebo kokosové lupínky; když sáhnete po méně sladkých sušenkách, rozmíchejte jogurt nejdřív s rozmačkaným banánem nebo lžičkou moučkového cukru. Proč mu Češi propadli
Za tou vlnou obliby stojí kombinace, kterou je těžké pokazit. Dezert je rychlý, levný a nežádá žádné zkušenosti ani speciální náčiní. Vynecháte troubu, mixér i šlehání, špinavého nádobí zbyde minimum a hotovou sladkost máte nachystanou už z večera.
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Body navíc sbírá i díky bílkovinám. Jogurt nebo tvaroh zasytí líp než samotná sušenka, takže po něm nezůstává pocit provinění. V lednici vydrží obvykle několik dní, a tak si ho můžete připravit i do zásoby. Zvládnete ho za pár minut, takže se k němu snadno vrátíte pokaždé, když dostanete mlsnou náladu.
Zdroje: https://m.pikant.cz/jidlo/1405-viralni-japonsky-cheesecake-ze-dvou-surovin-par-minut-a-zadne-peceni-dezert-z-tvarohu-a-susenek-si-zamiluji-i-deti.html, https://magazin.recepty.cz/clanky/letni-nepecene-dezerty-10-uzasnych-sladkosti-po-kterych-se-jen-zaprasi-1706.html, https://www.ochutnejorech.cz/blog/nejlepsi-recepty-na-rychle-nepecene-dezerty, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/nepeceny-dort-za-deset-minut-20300108.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/41526-viral-japonsky-cheesecake