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Babiš, Tykač a spol. zpeněží i záchranu planety, kterou sami pomáhají devastovat

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KOMENTÁŘ. Žijeme v zemi, kde dodnes veřejný prostor okupuje jistý Václav Klaus, údajný příznivec „trhu bez přívlastků“ a zároveň absolutní amatér na ekologickém kolbišti. To, o čem Klaus před dekádami tvrdil, že nikdy nepřijde, protože je to jen výplod zelených fanatiků, se již odehrává přímo za našimi okny. Klaus vždy ignoroval existenci negativních externalit. Skutečný,
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Zdroj: Premiér Babiš jde do kopce. Foto: Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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