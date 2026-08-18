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Je mi 42 a právě se mi narodilo první dítě. Reakce okolí mě zdrtila

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Dennívýzva
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Celý život jsem slyšela, že mám čas. Pak najednou že mi ujíždí vlak. A když jsem konečně otěhotněla, místo gratulací přišly poznámky o rizicích, komplikacích a tom, jestli jsem si to dobře rozmyslela. Nikdo se neptal, jak se cítím já.
Je mi 42 a právě se mi narodilo první dítě. Reakce okolí mě zdrtila

Je mi 42 a právě se mi narodilo první dítě. Reakce okolí mě zdrtila

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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