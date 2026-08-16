Praní nemusí zabrat půl dne. Některé staré fígle ušetří čas, energii i zbytečnou práci

Většina domácností třídí prádlo podle barvy: bílé zvlášť, tmavé zvlášť. Jenže barva je až druhý filtr. Pro délku cyklu, spotřebu energie a životnost oblečení je mnohem důležitější, z čeho je tkanina, jak moc je špinavá a kolik váží. Když lehce znečištěné syntetiky hodíte do jednoho koše s mokrými ručníky a džínami,
pračka si zvolí program, který většina náplně nepotřebuje. A sušička pak bude bojovat s nákladem, kde se jedny kusy suší třikrát rychleji než druhé. Výsledek: zbytečně dlouhý cyklus, vyšší účet a opotřebenější oblečení. Třídění: nejdřív tkanina, pak barva
Whirlpool ve svých servisních materiálech doporučuje řadit prádlo primárně podle typu látky a vhodného programu. Bavlněná trička, ručníky a prostěradla patří do jedné skupiny. Syntetika a sportovní oblečení do druhé. Jemné tkaniny (hedvábí, krajka, vlna) do třetí. Teprve potom má smysl řešit barvu, hlavně kvůli riziku zapuštění u nových tmavých kusů a kvůli bělení u bílého prádla.
Proč na tom záleží? Programová tabulka jedné pračky Bosch ukazuje rozdíl, který je těžké ignorovat: bavlna na 60 °C v úsporném režimu běží přes tři hodiny, směsový program Mix na 40 °C hodinu, jemné prádlo 41 minut a rychlý cyklus SuperQuick kolem 15 minut. Když lehce špinavé syntetiky nenecháte v jednom koši s těžkou bavlnou, můžete na části náplně ušetřit desítky minut až zhruba dvě hodiny na cyklus. Nejde o univerzální číslo pro všechny pračky, ale řádový rozdíl platí napříč značkami.
Dávkování: méně detergentu, méně oplachů
Přebytek pracího prostředku není jen kosmetická chyba. Nadměrná pěna nutí pračku přidat oplachy, aby detergent vymyla. Podle Bosch může ruční předávkování znamenat až 10 litrů vody navíc na cyklus a až o 38 % více detergentu, než je potřeba. Servisní nápověda téhož výrobce přímo spojuje příliš vysokou dávku s chybovými hlášeními o pěnění a s prodlužováním programu.
Jak poznat, že dávkujete špatně:
Na prádle nebo v těsnění zůstávají zbytky detergentu. Pračka hlásí chybu spojenou s pěnou. Cyklus trvá déle, než ukazuje programová tabulka. Z bubnu po praní cítíte silný chemický zápach místo čistoty.
Správná dávka závisí na třech věcech: tvrdosti vody ve vaší obci, velikosti náplně a míře znečištění. Údaje jsou na obalu pracího prostředku, jenže většina lidí je nikdy nečetla. Stačí jednou změřit tvrdost vody (informaci má váš vodárenský podnik) a podle ní nastavit dávku. U lehce špinavého prádla ji klidně snižte na minimum doporučeného rozmezí.
Teplota: 90 % energie spolkne ohřev vody
Podle ENERGY STAR tvoří ohřev vody zhruba 90 % veškeré energie, kterou pračka spotřebuje. Přepnutí z 60 °C na 30 °C u běžně špinavého prádla proto není marginální úspora, je to zásadní škrt v účtu za elektřinu.
Evropská regulace dnes vyžaduje, aby každá nová pračka měla program na 20 °C pro lehce znečištěnou bavlnu. Nejde o marketingový trik, ale o standardizovanou součást trhu. Pro normálně špinavé prádlo pak existuje povinný program Eco 40–60, který kombinuje nižší teplotu s delším mechanickým působením; výsledek je čistý, spotřeba nízká.
Vyšší teploty mají smysl tam, kde je vyžaduje štítek na oblečení, kde jde o silně znečištěné kusy nebo kde potřebujete hygienickou dezinfekci: ložní prádlo alergika, dětské pleny, utěrky z kuchyně.
Sušení: tady se rozhoduje o účtu
Samotné praní v moderní úsporné pračce vychází v českých cenách na zhruba 11,60 Kč za cyklus, přibližně 3,70 Kč za elektřinu a 7,90 Kč za vodu se stočným. Náš výpočet vychází z dat EPREL pro 10kg pračku (0,513 kWh, 52 litrů na cyklus Eco 40–60), ceny elektřiny podle Eurostatu 7,27 Kč/kWh a průměrného vodného a stočného 151 Kč/m³ podle SOVAK ČR.
Sušení ale přidá:
Typ sušičky Spotřeba na cyklus Cena za cyklus Tepelné čerpadlo cca 1,06 kWh cca 7,70 Kč Běžná kondenzační cca 2,76 kWh cca 20,10 Kč Sušení na vzduchu 0 kWh 0 Kč
Rozdíl mezi tepelným čerpadlem a klasickou kondenzační sušičkou je podle ENERGY STAR kolem 70 % energie. A od 1. července 2025 mají sušičky v EU nový energetický štítek A–G, který přímo uvádí průměrnou spotřebu na 100 eco cyklů; starý systém A+++ už neplatí.
Co ale udělá větší rozdíl než typ sušičky, je způsob, jakým ji naplníte. Těžké ručníky a prostěradla patří do jedné dávky, lehké syntetiky do druhé. Zamotané kusy je potřeba rozmotat. Buben nesmí být přeplněný, prádlo se musí volně převalovat. A zásadní je přepnout z časovaného sušení na automatické se senzory vlhkosti. Starší analýza ENERGY STAR uvádí u senzorového ukončení zhruba 10–15% úsporu energie oproti horšímu ukončování cyklu. Navíc se tím omezí přesušení, které zbytečně namáhá vlákna.
Kolik může česká domácnost reálně ušetřit
Když domácnost díky plným náplním a správnému třídění ušetří čtyři zbytečné cykly praní měsíčně, je to asi 46 korun. Když místo osmi sušicích cyklů v měsíci pověsí prádlo na vzduch, ušetří přibližně 62 Kč proti tepelné sušičce, nebo asi 161 Kč proti běžné kondenzační. Realistický měsíční efekt se pohybuje mezi 50 a 200 korunami podle toho, jak často domácnost sušičku používá.
Nejde o převratné částky na jeden měsíc. Ale za rok je to 600 až 2 400 korun, a k tomu delší životnost oblečení, které neprošlo zbytečnými hodinami v horké vodě a přehřátém bubnu. Studené praní chrání barvy před blednutím, třídění podle tkaniny omezuje oděr jemných materiálů o těžké kusy a automatické ukončení sušení brání přesušení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková