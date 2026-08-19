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Dnes v Lidlu nastane mela. Věci pro děti zlevnil o 60 %

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Září 2026 se blíží a s ním i tradiční hon na školní potřeby. Lidl přichází s nabídkou, která slibuje úspory v řádu stovek korun na jediném nákupu. Jenže než se vydáte do nejbližší prodejny, musíte znát jedno zásadní pravidlo. Bez něj zaplatíte plnou cenu.
Dnes v Lidlu nastane mela. Věci pro děti zlevnil o 60 %

Dnes v Lidlu nastane mela. Věci pro děti zlevnil o 60 %

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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