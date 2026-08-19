Dnes v Lidlu nastane mela. Věci pro děti zlevnil o 60 %

Večerníčková nostalgie za zlomek ceny
Přípravy na nový školní rok jsou pro rodinné rozpočty každoročním strašákem. Od pondělí 17. srpna do středy 19. srpna 2026 (nebo do vyprodání zásob) se však v prodejnách Lidl odehrává bitva o zlevněné školní a svačinové potřeby.
Hlavním lákadlem jsou motivy legendárních českých večerníčků Bob a Bobek a také oblíbené Mlsné medvědí příběhy. Rodiče mohou na vybraných produktech ušetřit až 60 % z původní ceny.
Tato extrémní sleva však skrývá jednu zásadní podmínku, kterou nesmíte přehlédnout. Pokud u pokladny nepředložíte digitální věrnostní kartu v mobilní aplikaci Lidl Plus, zaplatíte standardní plnou cenu.
Mezi zlevněné produkty patří například láhev na pití, box na svačinu, dětský hrnek, dětská miska či malířský kufřík s motivem Boba a Bobka, které po slevě stojí shodně 79,90 Kč, namísto původních 199,90 Kč. Do akce je zařazena také ALBI Interaktivní kniha z limitované edice za 159,90 Kč, jejíž původní cena byla 399,90 Kč.
Jak ušetřit stovky korun na jednom nákupu
Jak moc dokáže tato akce ulevit rodinné peněžence, si můžeme ukázat na konkrétním příkladu. Představme si matku Kateřinu, která připravuje své dvě děti na návrat do školy v září 2026 a chce jim pořídit novou svačinovou výbavu.
Její plán je jasný: koupit dvě láhve na pití a dva svačinové boxy s motivem Boba a Bobka. Pokud by Kateřina nakoupila bez aplikace Lidl Plus, zaplatila by za tyto čtyři položky celkem 799,60 Kč.
Pokud si však do svého telefonu nainstaluje aplikaci Lidl Plus a aktivuje příslušné kupony, zaplatí za stejný nákup pouze 319,60 Kč. V jejím rodinném rozpočtu tak zůstane přesně o 480 Kč více, což už je pro každou rodinu velmi citelná úspora.
Digitální bariéra a ranní fronty: Hlas lidu mluví jasně
Ne všichni zákazníci však sdílejí bezbřehé nadšení z této technologické podmínky. Nutnost používat chytrý telefon a mobilní aplikaci vyvolává mezi lidmi rozporuplné reakce.
Mnozí poukazují na to, že starší generace nebo lidé bez moderních telefonů jsou z těchto výhodných nabídek předem vyloučeni. Slova jednoho ze zákazníků na sociálních sítích mluví za vše:
Zase je to jenom přes tu jejich aplikaci. Kdo nemá chytrý telefon nebo to neumí ovládat, má prostě smůlu a zaplatí plnou cenu. Navíc tyhle věci budou hned první den ráno vyprodané, jako vždycky, když dají do letáku něco s Bobem a Bobkem, píše zákazník v diskusi na sociálních sítích.
Obavy z rychlého vyprodání zásob a ranních front jsou tak mezi nakupujícími zcela běžné.
Proč řetězec sází na Boba a Bobka?
Spojení oblíbených pohádkových postav a moderních technologií není náhodné. Jde o promyšlenou strategii, která má jasný cíl. Rodiče totiž pro své děti chtějí to nejlepší, proto známé postavičky z večerníčků fungují jako silný emocionální magnet.
Pokud tedy plánujete tuto slevovou vlnu využít, moc času vám nezbývá. Akce končí už dnes a zásoby na pultech prodejen se mohou tenčit velmi rychle.
Zdroje článku: Lidl leták od 17.8.2026 pondělí 7/47, Nakup online a získej slevu 250 Kč na nákup v prodejně, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková