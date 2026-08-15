Program „snadná údržba“ používá mnoho lidí automaticky. Pro některé prádlo je to ale chyba

Jenže tenhle program má jasně vymezené hranice. Není určený pro ručníky ani pro hedvábnou halenku. Pokud do něj házíte všechno, co se vám nechce třídit, riskujete buď nedoprané prádlo, nebo nenávratně poškozený oblíbený kus. Klíč k orientaci přitom není název na panelu pračky, ale nenápadný symbol na etiketě.
Co přesně program snadné údržby dělá jinak
Program snadné údržby (v manuálech označovaný také jako Easy-Care, Pflegeleicht nebo Syntetika) pere při nižším
mechanickém namáhání než standardní bavlněný cyklus. Buben se otáčí pomaleji a mění směr šetrněji, prádlo se méně tře o stěny. Typická teplota se pohybuje mezi 30 a 40 °C, některé modely dovolují až 60 °C. Odstřeďování bývá nastavené na 800 až 1 200 otáček za minutu.
Zásadní je i náplň. Zatímco bavlněný program u běžné pračky pojme kolem 5 kg, snadná údržba pracuje s maximem okolo 2,5 kg, tedy zhruba s polovinou bubnu. Důvod? Prádlo musí „plavat“ ve větším množství vody, aby se minimalizovalo mačkání a mechanické opotřebení.
Kam program snadné údržby nepatří, a kam ano
Hranice jsou jasné na obou stranách:
Příliš odolné prádlo: froté ručníky, silně znečištěné spodní prádlo, robustní bavlněné povlečení. Tyto kusy potřebují vyšší teplotu a intenzivnější mechanický cyklus programu Bavlna, jinak se pořádně nevyperou. Příliš citlivé prádlo: hedvábí, vlna, kusy s etiketou „pouze ruční praní“ nebo „pouze chemické čištění“. Pro ně je snadná údržba stále příliš agresivní. Hedvábí snese maximálně 30 °C na jemném cyklu s 600 otáčkami, a to jen pokud etiketa strojové praní výslovně povoluje.
Do programu snadné údržby patří hlavně syntetika a směsové tkaniny: polyester, polyamid, viskóza, nylon. Dále nemačkavé košile, halenky a kalhoty ze směsí bavlny a syntetiky. Podle Persilu sem spadají i některé péřové kusy a citlivější bavlněné košile, které by v plném bavlněném cyklu zbytečně trpěly.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Jedno pravidlo, které funguje vždy
Různí výrobci pojmenovávají podobné programy různě: Easy-Care, Syntetika, Minimum Iron, Permanent Press. Orientovat se podle názvu na panelu je loterie. Spolehlivější je podívat se na etiketu oblečení a spočítat čáry pod symbolem vaničky:
Žádná čára: běžné praní, program Bavlna. Jedna čára: snadná údržba / syntetický program. Dvě čáry: velmi šetrný / jemný program. Ruka ve vaničce: výhradně ruční praní.
Číslo uvnitř vaničky udává maximální teplotu v °C. Systém spravuje mezinárodní organizace
GINETEX podle normy ISO 3758 a platí jednotně v celé EU, etikety v českých obchodech se řídí stejnou logikou.
Důležitý detail: symbol na etiketě vždy udává nejvyšší ošetření, které textilii ještě nepoškodí. Mírnější režim a nižší teplota jsou tedy vždy bezpečné. Naopak agresivnější cyklus, než etiketa povoluje, může způsobit nevratnou deformaci.
Spotřeba vody: překvapivý přepočet
Na první pohled se zdá, že snadná údržba šetří vodu. Český manuál jednoho aktuálního modelu Bosch uvádí u Easy-Care 40 °C spotřebu 53 litrů na 2,5 kg prádla, zatímco Bavlna 40 °C spotřebuje 60 litrů na 5 kg. Absolutně tedy Easy-Care vypadá úsporněji.
Jenže po přepočtu na kilogram prádla se obraz obrací:
Program Spotřeba na cyklus Max. náplň Spotřeba na 1 kg Bavlna 40 °C 60 l 5 kg 12 l/kg Easy-Care 40 °C 53 l 2,5 kg 21,2 l/kg
Snadná údržba tedy spotřebuje téměř dvojnásobek vody na kilogram prádla. To není chyba, je to záměr. Více vody znamená menší tření mezi kusy a méně mačkání. Novější modely s funkcí typu Active Water Plus sice přizpůsobují hladinu skutečné náplni, ale princip zůstává: šetrnější praní stojí víc vody.
Kdy sáhnout po jemném praní místo snadné údržby
Jemné praní (Delicate, Silk) jde ještě dál v ochraně textilie. Teplota klesá na 20–30 °C, odstřeďování na 600–800 otáček, u některých modelů Bosch chybí odstřeďování mezi jednotlivými mácháními úplně. Maximální náplň bývá kolem 2 kg. Je to program pro hedvábí, jemnou viskózu, krajku a vše, co nese dvě čáry pod vaničkou.
Pokud etiketa ukazuje ruku nebo přeškrtnutou vaničku, ani jemný strojový program nestačí. Takový kus patří buď do lavoru s vlažnou vodou, nebo rovnou do čistírny.
Nejspolehlivější zkratka pro volbu programu tedy neleží na displeji pračky. Leží na vnitřním švu oblečení, stačí spočítat čáry.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková