Tahle italská metoda na vaření těstovin ušetří polovinu energie. Češi ji vůbec neznají

V Itálii ji zná skoro každá domácnost, u nás o ní slyšel málokdo. Přitom stačí jeden drobný zásah u sporáku a energie potřebná na uvaření těstovin klesne skoro na polovinu. Chuť přitom podle kuchařských testů zůstává stejná. Jak to celé funguje a proč se kolem té metody strhla v Itálii pořádná hádka?
Voda vůbec nemusí vřít celou dobu
Většina lidí nechá pod hrncem s těstovinami hořet plný plamen až do chvíle, kdy je cedí. Právě tady se plýtvá. Sušené těstoviny totiž ke změknutí prudce vroucí vodu nepotřebují. O výsledku rozhoduje teplota vody, a ta nemusí dosáhnout bodu varu. Škrob v těstovinách se začne uvolňovat a nabírat vodu hluboko pod varem, zhruba kolem osmdesáti až devadesáti stupňů.
Na tenhle princip upozornil italský fyzik a nositel Nobelovy ceny Giorgio Parisi. Podíval se na přípravu těstovin jako na fyzikální úlohu a došel k tomu, že nechávat vodu naplno bublat od začátku do konce jen zbytečně pálí plyn a proud navíc. Stačí teplo uzavřít pod pokličkou a nechat těstoviny dojít v horké vodě samovolně. Sama myšlenka není nová, kuchařky ji používaly už v devatenáctém století. Energetická krize jí jen vrátila pozornost.
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Postup je snadný a zvládne ho každý:
Vodu přiveďte k varu a osolte ji jako obvykle. Vhoďte těstoviny a nechte je vařit naplno jen dvě minuty. Pak plotnu úplně vypněte a hrnec hned přiklopte pokličkou.
Teď už jen čekáte. Těstoviny se dovaří ve zbytkovém teple zhruba za stejnou dobu, jakou udává obal, občas o pár minut déle. Když balíček slibuje třeba jedenáct minut, naplno vaříte jen úvodní dvě a zbývající čas si těstoviny v klidu sednou pod pokličkou. Poklička je přitom klíčová, protože bez ní teplo uteče a trik přestane fungovat. Stejným způsobem se dá připravit i vejce natvrdo nebo některá zelenina.
Po dvou minutách varu stačí plotnu vypnout a hrnec přiklopit pokličkou, dovaření obstará zbytkové teplo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik energie tím doopravdy ušetříte
Tady je jádro celé věci. U klasického vaření hoří plamen celých deset až jedenáct minut. Při pasivním vaření ho zhasnete už po dvou. Podle měření tak plotnu vypnete v průměru o osm až devět minut dřív než obvykle.
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Spotřeba energie na uvaření jedné porce těstovin díky tomu klesá skoro na polovinu, v některých testech až o 47 procent. Italská spotřebitelská organizace Altroconsumo si metodu nechala vyzkoušet od profesionálních kuchařů a úsporu potvrdila. Když k tomu přidáte i méně vody v hrnci, roční úspora energie na jednoho člověka se počítá v desítkách kilowatthodin. Při dnešních cenách energií to za rok dělá znatelný rozdíl na účtu.
Proč se kuchaři bouří a kdy metoda funguje nejlíp
Nadšení nejsou zdaleka všichni. Část italských šéfkuchařů se proti vypínání plotny ostře ohradila. Obávají se, že těstoviny ztratí kýžené al dente a budou gumové. Antonello Colonna, který vařil i pro italskou fotbalovou reprezentaci a úřad vlády, pro deník La Repubblica varoval, že se u špaget „pokazila konzistence”, a úspora energie podle něj takový výsledek nevyváží.
Praxe ale ukazuje smířlivější obrázek. V testu kuchařů pro Altroconsumo ochutnávající mezi oběma způsoby rozdíl v chuti nepoznali a penne po pasivním vaření dokonce vypadaly lépe. Nejspolehlivěji vychází metoda u dlouhých těstovin, jako jsou špagety. U drobných tvarů bývá výsledek méně rovnoměrný. Vyzkoušet to stojí jedno jediné vaření. Pokud vám těstoviny vyjdou akorát, ušetříte při každé porci a na chuti si ničeho nevšimnete.
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Zdroje: https://magazin.aktualne.cz/usporne-vareni-testovin-nositelem-nobelovy-ceny-vyvolalo-v-i/r~bba02f2c2f4811edb1f50cc47ab5f122/, https://www.welovepasta.it/cottura-passiva-della-pasta-come-funziona-vantaggi-e-alternative-sostenibili/, https://www.altroconsumo.it/alimentazione/pasta/news/cottura-pasta-a-fuoco-spento, https://echo24.cz/a/STqLV/uspory-vareni-energie, https://adbz.cz/hobby/metoda-pasivniho-vareni/, https://www.betterlife.cz/italska-metoda-vareni-testovin-od-nositele-nobelovy-ceny-usetri-za-plyn-kuchari-ji-ale-cupuji/