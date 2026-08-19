Dlaždice bez klasického lepení mohou změnit rekonstrukce. Španělský systém slibuje výraznou úsporu

V městečku l’Alcora v provincii Castellón, kde se keramika vyrábí po staletí, přišli Jordi Peñarrocha a Guillem Vicent s řešením, které míří na
nejbolestivější místo každé rekonstrukce podlahy: mokrý proces. Jejich systém Ondablock integruje pod porcelánovou dlaždici základnu z recyklovaného termoplastického polymeru s vlnovým zámkem. Kusy do sebe zapadnou bez cementového lepidla, bez míchání směsí, a v ideálním případě bez bourání staré podlahy. Právě ta poslední podmínka je klíčová pro pochopení slibovaných čtyřiceti procent. Odkud se bere úspora
Firma rozlišuje dva scénáře. Při rekonstrukci na stávající podlaze uvádí úsporu přes 40 procent celkových nákladů na instalaci. U novostaveb, kde se pokládá poprvé, číslo klesá na přibližně 30 procent. Rozdíl dává smysl, když si rozepíšete, co všechno při klasické rekonstrukci stojí peníze:
bourání a odvoz staré podlahy vyrovnání podkladu nákup a zpracování cementového lepidla doba schnutí (u konkurenčního systému CeraClick se mluví až o 48 hodinách čekání na lepidlo) prostoje stavby, kdy se v bytě nedá bydlet ani pracovat
Ondablock většinu těchto položek škrtá. Pokládka tempem 20–25 m² za hodinu znamená, že čistá montáž podlahy v průměrném bytě o 60 m² zabere zhruba tři hodiny. Pak ale ještě přichází spárování a jeho schnutí, bez správně provedených spár firma nedává záruku. Férové je tedy mluvit ne o „hotovo za odpoledne“, ale o zkrácení rekonstrukce z několika dnů na jednodenní montážní operaci plus čas na spáry.
Klik není novinka, ale termoplast ano
Ondablock není první suchý keramický systém v Evropě. Konkurence existuje a je pestrá:
Systém Země Nosná vrstva Klíčový rozdíl DryTile Německo Korková vrstva Zaměřen na zdvojené podlahy, v ČR dostupný přes Lindner CZ Quick Gres Španělsko/Itálie IXPE rohož + WPC deska Ultratenká keramika 6 mm, tempo pod 15 m²/h CeraClick Španělsko Voděodolná nosná deska Pevný formát 1 203 × 603 × 14 mm Easy System Itálie (Panariagroup) Akustická rohož + tmel Navázán na konkrétní produktové řady výrobce
Ondablock se od nich odlišuje ve dvou věcech. Za prvé, recyklovaná termoplastická základna s vlnovým zámkem, žádný korek, žádná WPC deska. Za druhé, deklarovaná kompatibilita s dlaždicemi jakéhokoli výrobce, což je v segmentu neobvyklé. Většina konkurentů buď váže systém na vlastní formáty, nebo na úzký okruh partnerů.
Co se týče kvantifikace úspor, Ondablock je nadprůměrně sebevědomý. Konkurence zpravidla komunikuje rychlost nebo praktické výhody, ale vyhýbá se konkrétním procentům. Veřejně dostupný nezávislý benchmark, který by tvrzení potvrdil, zatím chybí.
Co říkají testy a co zatím ne
Na LinkedInu firmy se objevuje odkaz na nezávislou studii Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) v Castellónu. Podle ní systém drží stabilní planaritu při velkých teplotních změnách a chová se pozitivně při nárazech i těžkém zatížení. To je pro středoevropské klima s cykly mráz–tání podstatnější argument než samotný marketing „na klik“.
Zároveň ale platí: kompletní testovací balík podle evropských norem na celý systém veřejně dohledatelný není. Pro venkovní použití v prostředí s trvalou vlhkostí nebo intenzivním provozem firma sama doporučuje předchozí technické posouzení. První komerční realizace proběhla v Turíně s formátem 60 × 120 cm; firma ji označuje za validaci v reálném prostředí, ale detailní případová studie s měřitelnými výsledky zatím zveřejněna nebyla.
Konec obkladačů, nebo nový typ práce?
Lákavá představa, že si majitel bytu podlahu nacvaká sám za sobotní odpoledne, naráží na realitu instalačního manuálu. Ten vyžaduje rovný, pevný, stabilní a suchý podklad. Odpovědnost za jeho stav dává výslovně instalatérovi nebo vedoucímu stavby. Pořád je nutné řezat keramiku, řešit dilatace, obvodové spáry a silikonování. Ondablock komunikuje primárně k architektům, interiérovým studiím a distributorům, ne k hobby segmentu.
Nejde tedy o konec řemesla, ale o jeho proměnu. Mokrá práce s lepidlem ustupuje přesné přípravě podkladu a modulární montáži. Obkladač se nezbavuje práce, zbavuje se cementu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková