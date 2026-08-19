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Hovory u kávovaru je vyčerpávají, open space je jejich prokletí. Proč jsou otroverti v práci za outsidery?

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Otroverti mohou v práci zazářit a následně padnout vyčerpáním. Některé faktory pracovního prostředí a povinností je velmi vyčerpávají. Přesto dokážou být spolehlivými a inspirativními lídry, kteří jsou ovšem v některých ohledech trochu specifičtí. Co otrovertům v práci vyhovuje a co jim naopak spíš škodí?
Otroverti mohou být skvělými lídry i velmi produktivními a úspěšnými zaměstnanci. Má to však s ohledem na jejich povahu několik podstatných ALE.

Otroverti mohou být skvělými lídry i velmi produktivními a úspěšnými zaměstnanci. Má to však s ohledem na jejich povahu několik podstatných ALE.

Zdroj: Magnific.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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