Byt lze v létě ochladit i bez klimatizace. Deset opatření pomůže během největších veder

Klimatizace vypadá jako samozřejmé řešení, jenže mobilní monoblok stojí od 7 500 do přes 25 000 Kč, jeho účinnost může být podle testů
Stiftung Warentest až sedmkrát horší než u pevné splitové jednotky a hadice vyvedená pootevřeným oknem pouští dovnitř přesně ten horký vzduch, který se snažíte dostat ven. Navíc řeší následek, ne příčinu. Deset kroků, které následují, staví na jednoduché logice: nejdřív zabránit teplu vstoupit do bytu, pak odvést to, co se naakumulovalo, a teprve nakonec pomoci tělu. Zastavte teplo dřív, než projde sklem
Nejúčinnější opatření je zároveň to nejméně sexy: stínění na vnější straně okna. Venkovní žaluzie, rolety nebo markýzy zachytí sluneční záření ještě před sklem, takže se teplo vůbec nedostane do místnosti. Podle dat
švýcarského spolkového úřadu pro energii to znamená omezení tepelného zisku až o 75 %.
Kdo bydlí v paneláku nebo v nájmu, kde venkovní žaluzie nepřipadají v úvahu, má tři dostupné alternativy:
Reflexní okenní fólie: statická tónovací fólie d-c-fix (200 × 90 cm) stojí v OBI 699 Kč a deklaruje 60% ochranu proti přímému tepelnému záření. Termoroleta s hliníkovou vrstvou: na Praktis.cz se ceny pohybují od 572 Kč (42 × 150 cm) do 1 171 Kč (97 × 150 cm); stříbrná miniroleta na Garnýže e-shopu začíná na 619 Kč. Závěsy se světlou nebo metalizovanou stranou k oknu: méně účinné než roleta, ale lepší než nic.
Vnitřní stínění ovšem zachytí výrazně méně tepla. Fraunhofer ISE u vnitřních žaluzií naměřil snížení teploty jen asi o 1 °C v blízkosti fasády. Rozdíl oproti venkovnímu stínění je obrovský, a přesně proto má smysl začít právě tady.
Větrejte chytře, ne pořád
Druhý nejsilnější nástroj nic nestojí. Stačí otevřít okna ve správný čas a zavřít je ve správný čas.
Pravidlo je prosté: větrat několik hodin mezi pozdním večerem a časným ránem, kdy je venku chladněji než uvnitř. Ideálně napříč bytem, aby vznikl průvan; v patrových domech lze využít komínový efekt otevřením oken nahoře i dole. Podle co2online mají být nejpozději kolem jedenácté dopoledne okna i venkovní dveře zavřená. Kdo má východní okna, musí být rychlejší, protože ranní slunce přichází brzy.
Přes den platí: okna zavřená, stínění dole. Každé otevřené okno za třicetistupňového odpoledne je pozvánka pro horký vzduch dovnitř. A pozor na sklepy: teplý letní vzduch kondenzuje na studených stěnách a vytváří podmínky pro plísně. Sklep proto větrejte výhradně v noci nebo brzy ráno.
Vypněte, co v bytě topí
Třetí krok většina lidí přehlíží: domácí spotřebiče jsou skrytá kamna. Elektrický sporák má příkon kolem 12 500 W, sušička 5 000 W, rychlovarná konvice 1 500 W. Každý watt příkonu se nakonec promění v teplo.
Co s tím?
Vařte ráno nebo večer, přes den preferujte studená jídla. Sušičku v horku nepoužívejte vůbec; prádlo uschne venku za zlomek času. Počítač, monitor a tiskárnu vypínejte ze zásuvky, když je nepotřebujete. Samotná sestava přidává do místnosti kolem 200 W. Zkontrolujte, jestli má topení přepnutý letní režim. Kotel v pohotovosti zbytečně ohřívá vodu a radiátory.
Lednici a mrazák samozřejmě nevypínejte, ale počítejte s tím, že i ony teplo do bytu přidávají; zadní strana mrazáku je překvapivě teplá.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Ventilátor pomůže, ale má své limity
Teprve teď přichází na řadu ventilátor. Důležité je rozumět tomu, co dělá a co ne: ventilátor nesnižuje teplotu vzduchu v místnosti. Vytváří proudění, které zrychluje odpařování potu z kůže, a tím vyvolává pocit ochlazení. Podle britské
NHS to funguje spolehlivě do asi 35 °C. Nad touto hranicí ventilátor fouká horký vzduch na tělo a efekt se obrací.
Provoz ventilátoru přitom stojí zlomek klimatizace: při 900 hodinách ročně asi 150 až 250 Kč za elektřinu, zatímco mobilní monoblok vyjde na 900 až 3 500 Kč ročně.
Populární trik s miskou ledu před ventilátorem? Funguje, ale jen bodově a krátkodobě: ochlazuje proud vzduchu v bezprostřední blízkosti, celou místnost nezmění.
Co uleví tělu, i když byt zůstane teplý
Poslední skupina tipů nesníží teplotu místnosti, ale pomůže vám vedro přežít.
Vlažná sprcha místo ledové. Příliš studená voda stáhne cévy v kůži a tělo paradoxně odvádí teplo pomaleji. Vlažná sprcha nechá cévy otevřené a ochlazení trvá déle. Lehké lůžkoviny a pyžamo z lednice. Tip od co2online: pyžamo před spaním dejte na chvíli do lednice. Mrazák funguje taky, ale nemá ověřený standard; pokud ho zkusíte, dejte textil do sáčku a nechte ho jen krátce. Vyměňte koberce za holou podlahu. Koberec akumuluje teplo a zpomaluje noční vychládání místnosti. Dlažba nebo dřevěná podlaha se ochlazují rychleji. Mokré prostěradlo v okně zní jako skvělý nápad, ale pozor: funguje jen při nízké vlhkosti vzduchu. V dusném českém létě přidáváte do bytu vlhkost, pot se odpařuje hůř a pocit dusna se zhoršuje. CDC tento trik doporučuje výhradně pro suché klima.
Jedno je třeba dodat na rovinu: v extrémních vedrech, v podkroví, pro seniory nebo chronicky nemocné nemusí pasivní režim stačit. Tam může být klimatizace nutností, ne luxusem.
Nejlevnější a nejúčinnější kombinace zůstává prostá: stínění zavřít ještě před prvními paprsky, okna otevřít až po setmění a přes den nechat sporák i počítač vypnuté. Tři kroky, žádné náklady, a v bytě bude o několik stupňů méně než u sousedů, kteří celý den větrají dokořán.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková