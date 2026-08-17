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Nejen fotografie z výšky. Drony mohou prokázat skutečný stav stavby

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Rozdíl mezi plánem a skutečností může na velké stavbě změnit rozpočet, harmonogram i fakturaci. Při modernizaci železniční trati Hostivice–Kladno pomohla digitální mapa z dronových dat přesně doložit, že místo přibližně 9 000 dřevin, s nimiž počítaly podklady, bylo po provedení prací v terénu evidováno více než 16 000 pařezů. Drony se postupně stávají standardem při stavebních pracích.
Dron

Dron

Zdroj: Dronetech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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