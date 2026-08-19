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Další známá síť začala zavírat své obchody. Na českém trhu má kolem dvaceti prodejen

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Známý prodejce kosmetiky Marionnaud postupně zmenšuje síť kamenných prodejen na Slovensku. Poslední uzavření se týká Nitry a společnosti tam nyní zůstává pouze sedm obchodů. Podívali jsme se proto podrobněji také na český trh. Tady je situace zatím výrazně klidnější, i když i tuzemská síť je dnes poměrně malá.
Známá obchodní síť omezuje počet prodejen: Češi ji mohou znát z dvacítky českých poboček.

Známá obchodní síť omezuje počet prodejen: Češi ji mohou znát z dvacítky českých poboček.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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