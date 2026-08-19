Další známá síť začala zavírat své obchody. Na českém trhu má kolem dvaceti prodejen

Francouzská síť parfumerií Marionnaud patří v Evropě mezi zavedené prodejce parfémů, dekorativní kosmetiky a péče o pleť. Na Slovensku se však její kamenná síť v posledních letech postupně zmenšuje. Nejnověji zmizela pobočka z obchodního centra Centro v Nitře. Oficiální slovenský seznam nyní uvádí sedm provozoven, konkrétně dvě v Bratislavě, dvě v Žilině a po jedné v Prešově, Košicích a Piešťanech.
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Za zavíráním nejsou jen změny nájmů
Nejde přitom o první uzavřený obchod. Marionnaud v minulosti opustil také některá další slovenská obchodní centra, například Europa SC, Optimu, Cassovii, Euroveu nebo Avion. U jednotlivých provozoven se důvody lišily. Někde skončila nájemní smlouva, jinde mělo dojít k ukončení pronájmu ze strany společnosti.
Důležitější pohled ale nabízí hospodaření slovenského provozovatele MIDIO. Za rok 2025 vykázal tržby přibližně 7,35 milionu eur, což znamenalo meziroční pokles o 20 procent. Firma současně skončila ve ztrátě přibližně 2,20 milionu eur. Za období 2021 až 2025 měla kumulovaná ztráta dosáhnout 7,08 milionu eur. Data FinStatu tak ukazují, že redukce sítě nepřichází v době bezproblémového hospodaření.
Z našeho pohledu je zajímavé sledovat tento vývoj také v souvislosti s tím, jak rychle se mění celý maloobchod. Zatímco některé společnosti prodejní síť omezují, jiné právě nyní expandují. V Česku například letos otevřel první obchody nový dánský řetězec Normal, který se svým sortimentem částečně pohybuje právě v oblasti kosmetiky, drogerie a levnějšího spotřebního zboží.
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V Česku jsme napočítali 19 prodejen
Situaci jsme proto ověřili přímo v aktuálním seznamu českých prodejen Marionnaud. K 18. srpnu 2026 obsahuje celkem 19 kamenných obchodů. Najdeme je například v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Teplicích, Ústí nad Labem nebo Zlíně. V několika městech jsou dvě provozovny, zatímco v Praze aktuální seznam uvádí pouze obchod v Palladiu na náměstí Republiky.
To je důležitá informace hlavně proto, že zatím není potvrzeno, že by česká pobočka plánovala obdobnou vlnu zavírání jako na Slovensku. Samotný menší počet obchodů proto nelze automaticky interpretovat jako odchod značky z českého trhu. Firma nadále provozuje český e-shop, věrnostní program i zákaznický servis a její oficiální web všech 19 prodejen stále nabízí zákazníkům jako aktivní provozovny.
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Zavřená prodejna nemusí vždy znamenat problém
Právě zde je dobré rozlišovat mezi trvalým rušením poboček a krátkodobou odstávkou. Na českém trhu například Lidl dočasně zavírá některé obchody kvůli modernizaci, přesto svou síť dál rozšiřuje. Podobně jsme letos sledovali dočasné uzavírání prodejen Billy, kde byly důvodem rekonstrukce, nikoliv odchod z daných měst.
U Marionnaud na Slovensku je situace jiná. Počet poboček se skutečně dlouhodobě snižuje a finanční výsledky tamního provozovatele nejsou příznivé. Pro české zákazníky však zatím není důvod předpokládat plošné zavírání. Rozhodující bude, zda se slovenský vývoj v dalších měsících přenese také k nám. Prozatím český seznam stále obsahuje 19 fungujících parfumerií.
Marionnaud.cz, Marionnaud.sk, zoznam.sk