Voják ujel na kole 315 km, aby vybral peníze na léčbu zraněného kamaráda

Osmatřicetiletý Karel je odkázaný na pomoc druhých a potřebuje intenzivní neurorehabilitaci v Sanatoriích Klimkovice. Na Facebooku proto o rok mladší Ondřej vyzval lidi, aby přispěli a v komentáři se přihlásili k jeho cestě. Jejich jména si psal na ruce a symbolicky je vezl celou trasu s sebou. Svou dvoudenní cyklojízdu nazval SANKOROK.
„Na začátku jsem vyjížděl se 13 lidmi na ruce. Do cíle jsem jich nakonec přivezl 49, ale zdaleka to nebyli všichni. Chtěl jsem Kájovi pomoci doplnit částku potřebnou na říjnový dvoutýdenní pobyt. Nečekal jsem, že se to podaří hned první den. Svitla tak naděje, že by mohl do Klimkovic přijet na tři týdny,“ pochvaluje si Ondřej Sejbal.
Bývalého vojáka Karla Sankota z Plzně zkoušel osud hned dvakrát. Poprvé měl těžkou autonehodu s krvácením do mozku. Dokázal se z toho ale dostat. Vrátil se ke svým koníčkům a piloval si angličtinu. Sportoval, běhal půlmaratony, daroval krev a byl zapsaný v registru dárců kostní dřeně. Před lety se ale připletl ke rvačce, při níž se snažil zklidnit vyhrocenou situaci mezi hosty. Útočník ho ale surově napadl. Lékaři mu nedávali mnoho nadějí. Karel ale překvapil. Po měsících v nemocnici se vrátil domů. Polovinu těla má ale ochrnutou, mluví jen minimálně, nečte ani nepíše. Přesto neztrácí chuť do života a sledoval i cestu svého kamaráda.
Sledovali jsme každý Ondrův příspěvek na facebooku i dění pod ním a ruce plnící se jmény pro nás byly velkým povzbuzením. Karel se snažil vše komentovat svým způsobem. Na facebooku reagoval sice pouze smajlíky, ale velmi často jsem v jeho tváři viděla dojetí a občas i lesklé oči.
Zuzana Sankotová, Karlova maminka
Oba kamarádi se poznali před 14 lety během základního vojenského výcviku, kdy spolu bydleli na pokoji. Karel později sloužil u 13. dělostřeleckého pluku „Jaselský“ v Jincích, jejich přátelství ale pokračovalo i po odchodu k různým útvarům. Několik let po návratu z mise v Afghánistánu začal Ondřej prostřednictvím vlastních sportovních akcí přispívat na Karlovu intenzivní neurorehabilitaci. Letošní celoroční sportovní výzvu nazval SANKOROK podle přezdívky Sanko, jak Kájovi říká. Dosud nejnáročnější část výzvy vedla přes Karlovarský kraj a zahrnovala také dlouhé stoupání přes Jáchymov a Boží Dar až na Klínovec.
Krize přišla v lese bez signálu, kde píchl kolo
Největší krize přišla za Přebuzí. Ondřej píchl v lese bez mobilního signálu a pět kilometrů tlačil kolo bos, protože si nechtěl zničit cyklistické tretry. S otcem, který ho na cestě doprovázel, se navzájem hledali a ztratili přibližně hodinu. Do cíle v té chvíli zbývalo ještě asi 60 kilometrů, a tak Ondřej zvažoval, že trasu dokončí až následující den.
„Paradoxně fungovaly právě moje ruce. Věděl jsem, že mí kamarádi i úplně cizí lidé čekají, jestli opravdu dojedu. To byl motor, který mě hnal dál, když bylo nejhůře,“ popisuje Sejbal. Po opravě defektu pokračoval a dokončil celou plánovanou trasu. „S lidmi, kteří se ke mně cestou přidali, jsem tu cestu zvládl s úplně jiným pocitem než dříve. S pocitem, že to má smysl,“ dodal.
Ondřej i jeho otec Karlovi přispěli na léčbu a stejně tak i dárci. Už dříve se konala i nejedna sbírka, neboť intenzivní rehabilitace jsou velmi nákladné. Dvoutýdenní samoplátecký program s doprovodem stojí 82 490 korun, třítýdenní varianta 124 560 korun.
„Třetí týden v Klimkovicích bývá pro Káju náročný, ale je to také návrat do jeho světa před úrazem, kdy byl zvyklý dělat vše naplno a jít kousek za hranice svých sil. V jeho stavu je pro nás důležitý každý malý pokrok, který v Klimkovicích zaznamenáme. Cvičit a trénovat musí i doma, ale práce s fyzioterapeuty, zdejší prostředí a přátelé, které v Klimkovicích potkává, jsou pro něj nesrovnatelně přínosnější,“ dodala Zuzana Sankotová.
Od začátku Ondřejovy jízdy přišlo prostřednictvím Karlova Stromu přání 71 finančních příspěvků v celkové hodnotě 37 425 korun. Na transparentním účtu je nyní 92 593 korun, takže dvoutýdenní pobyt je finančně pokrytý. Do cílové částky 124 560 korun na třítýdenní program zbývá přes 30 tisíc.
Ondřejův SANKOROK pokračuje už tuto neděli 23. srpna v 17 hodin při utkání SK Starý Mateřov s týmem Rohovládova Bělá. Do podpory Karla chce zapojit své spoluhráče, soupeře i fanoušky, kteří budou moci přispět prostřednictvím Stromu přání. Nedělní zápas bude třináctou z plánovaných 26 sportovních aktivit. Další výraznou část plánuje na podzim. Na kole by chtěl během dvou dní dorazit z domovského Starého Mateřova až do Sanatorií Klimkovice, kde by se s Kájou potkal během jeho rehabilitačního pobytu. Za každý kilometr této cesty mu stejně jako při předchozích jízdách přispěje ze svých peněz.