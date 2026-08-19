Ani jar, ani drátěnka. Připálený hrnec bude jako nový díky 1 věci, kterou většina lidí vyhazuje do koše

Když se jídlo připálí, sáhne většina lidí po jaru a drátěnce a připraví se na dlouhé drhnutí u dřezu. Pohodlnější řešení přitom bývá po ruce, jen o něm málokdo ví. Často leží v koši mezi zbytky z oběda a hrnec dokáže zachránit za pár minut na sporáku.
Kouzlo, které jinak skončí v koši
Tou nenápadnou surovinou jsou obyčejné bramborové slupky. Málokdo je při vaření schová, přitom v sobě nesou škrob, který si se spálenou vrstvou umí poradit. Vhoďte je do připáleného hrnce, zalijte vodou a pár minut povařte. Uvolněný škrob se pustí do spečené krusty na dně a postupně ji od kovu oddělí. Připáleninu pak setřete houbičkou úplně bez tlaku.
Proč to jde líp než hrubou silou? Spálený povlak se do kovu doslova zapeče a kovová drátěnka ho neuchopí, jen se po dně smýká. Tvrdými dráty a ostrými škrabkami si navíc naděláte rýhy, které už z povrchu nedostanete. Horko a slupky odvedou práci za vás a nádobí nechají bez šrámů. Nejlíp metoda funguje u smaltovaných hrnců a pekáčů, kterým vrátí i původní lesk.
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Slupky si poradí i s lehčí špínou. Zašlou nádobu nebo dřez přeleštíte přímo kouskem slupky nebo půlkou syrové brambory. Povrch se rozzáří a zmizí i případný zápach.
Bramborové slupky obvykle končí v koši, přitom vyčistí připálené dno i zašlý dřez. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Slupky krok za krokem
Celý postup zvládne opravdu každý:
Do hrnce nalijte vodu tak, aby sahala kousek nad připáleninu. Přidejte hrst bramborových slupek nebo nakrájenou syrovou bramboru. Obsah přiveďte k varu a nechte ho pár minut mírně bublat. Hrnec sundejte z plotny a nechte stát, dokud voda nevychladne. Změklou vrstvu setřete houbičkou nebo dřevěnou stěrkou.
U hodně zažrané připáleniny nic nezkazíte, když postup zopakujete nebo necháte nádobu odmáčet klidně přes noc. Vyplatí se trpělivost, ta zmůže víc než síla v zápěstí.
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Občas bývá připálenina tak tvrdá, že potřebuje silnější posilu. I tu ale máte doma. Osvědčí se jedlá soda: pokryjte jí dno, přelijte vodou a nechte krátce provařit. Spečená krusta začne měknout a sama se zvedat ode dna. Podobně zabere ocet naředěný vodou zhruba napůl, v jehož kyselém prostředí zaschlá vrstva nabobtná, takže ji pak snadno seškrábnete.
Na nerezovém nádobí se osvědčí i obyčejná sůl nasypaná na vlhké dno nebo pár plátků citronu povařených ve vodě. Ani jedno povrch nepoškrábe a připáleninu přesto uvolní. U silného zapečení pomůže i delší namáčení, klidně několik hodin ve slané vodě.
Prostředek Jak ho použít Na co se hodí Jedlá soda pokrýt dno, přelít vodou a krátce provařit tvrdší připáleniny na smaltu i nerezu Ocet naředěný vodou smíchat zhruba napůl a nechat povařit zaschlé a zažrané vrstvy Sůl nasypat na navlhčené dno a nechat odmočit šetrné čištění nerezu Citron pár plátků povařit ve vodě nerez, který má i zavonět Připálené mléko chce jiný trik Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat máslo. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je lepší na vaření, levnější a zdravější
Zvláštní případ je připálené mléko, na které voda ani soda tak dobře neplatí. Tady zabere běžný jedlý olej. Pár kapek naneste na utěrku, spálené místo jím přetřete a dejte tomu asi deset minut. Zbytky mléka se pak sloupnou skoro samy, aniž byste museli drhnout nebo riskovat škrábance.
Na čem které triky nepoužívat
Ne všechno nádobí snese totéž. Jedlou sodou radši nečistěte hliník ani teflonové a jinak nepřilnavé pánve. Na těchto površích působí jako brusivo a spíš je poškodíte, proto u nich zůstaňte jen u horké vody a slupek. A jedno pravidlo platí pro každý hrnec: rozpálené nádobí nikdy neochlazujte proudem studené vody. Prudký teplotní skok dokáže kov zkroutit a smalt roztrhat drobnými prasklinami.
Nejrozumnější je začít tou nejjemnější variantou a k ráznějším prostředkům sáhnout, teprve když mírná cesta nezabere.
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Zdroje: https://www.shop-point.cz/nase-novinky/jak-vycistit-pripalene-smaltovane-nadobi/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/5768-jak-vyuzit-slupky-od-brambor-prestante-je-vyhazovat-poslouzi-v-kuchyni-i-jinde, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-odstranit-pripaleninu-z-hrnce-20200820.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-vycistit-pripaleny-hrnec/, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/578541/jak-vycistit-pripaleny-hrnec-plech-i-pekac-pomuze-obycejna-sul-nebo-olej.html, https://www.tiscali.cz/babiccin-trik-na-pripaleny-hrnec-funguje-50-let-cerna-vrstva-sjede-sama-za-5-minut-696418