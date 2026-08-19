Babiččin trik na guláš funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a omáčka už nikdy nebude vodová

Vodnatá omáčka, ve které se ztrácí pěkný kus masa, dokáže pokazit i jinak povedený guláš. Většina kuchařů v tu chvíli bez rozmýšlení zamíří pro mouku, jenže právě odtud vede cesta k dalším potížím, od moučné pachuti až po hrudky. Naše babičky přitom sázely na řešení, které se vejde na špičku lžíce a omáčce dodá chuť i tělo zároveň.
Tajemství se skrývá ve staré dobré spíži
Zachránit řídký guláš umí nenápadný kousek ze spíže, totiž tvrdý perník na strouhání, který jinak znáte spíš z vánočního pečení. Stačí lžička až lžíce najemno nastrouhaného perníku, kterou do hrnce zamícháte krátce před koncem dušení. Za pár minut se v horké šťávě rozejde, přebytečnou vodu na sebe naváže a omáčka rázem získá tělo i pěkný lesk. K tomu jí přidá tmavší barvu a kořeněný nádech, po kterém guláš chutná, jako by se na plotně táhl mnohem déle.
Proč jedna lžička zvládne to, co hrnec mouky
Perník je v jádru pečivo z mouky, takže s sebou nese škrob, který v teple bobtná a váže vodu. K tomu přidává cukr a koření, díky nimž omáčka získá plnost a hloubku. Perník tedy guláš zahustí a zároveň mu dodá chuť, obojí v jednom kroku. Mouka rozmíchaná na poslední chvíli oproti tomu umí jídlo zatížit, dodat mu syrovou příchuť a při špatném rozmíchání i hrudky. Perník se do omáčky přirozeně vpije, a tak se těmto problémům vyhne.
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Sáhněte po tvrdém strouhacím perníku v jeho holé podobě, tedy žádná cukrová poleva ani ovocná náplň, které by do slané omáčky nepatřily. Nastrouhejte ho co nejjemněji a přidávejte postupně, klidně jen půl lžičky, ochutnejte a teprve pak případně přisypte víc. Když to totiž s množstvím přeženete, nasládlý perník lehce převálcuje maso i papriku a guláš pak chutná spíš po perníku. Nejvíc vynikne u tmavších mas s výraznou chutí, ať jde o hovězí, nebo o zvěřinu. Po přidání nechte hrnec ještě chvíli probublávat, aby se perník dokonale rozvařil.
Když perník ve spíži nemáte
I bez perníku se dá vodová omáčka zachránit surovinami, které bývají po ruce. Osvědčená je syrová brambora nastrouhaná najemno. Škrob z ní omáčku sváže a po zhruba dvaceti minutách varu se bramborová hmota v guláši úplně rozplyne, takže po ní při jídle nezůstane ani stopa. Poslouží i starší chleba zbavený kůrky a nastrouhaný nadrobno, který se pomalu rozvaří a dodá omáčce poctivě domácí, mírně nakyslý nádech. U obou platí stejné pravidlo jako u perníku, tedy přidat je včas a dát jim čas se provařit.
K zahuštění poslouží i najemno nastrouhaná syrová brambora, její škrob omáčku spolehlivě sváže. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tři možnosti zahuštění a jejich vliv na chuť shrnuje tabulka:
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Zahušťovadlo Jak zahustí omáčku Co navíc dodá chuti Tvrdý perník Škrob v teple bobtná, váže vodu a spojí omáčku do husté, lesklé konzistence Tmavší barvu a jemně kořeněný, nasládlý tón Syrová brambora Obsahuje škrob a po zhruba dvaceti minutách varu se v guláši úplně rozplyne Nic navíc, po přidání ji v jídle nepoznáte Starší chleba Bez kůrky a nastrouhaný nadrobno se pomalu rozvaří Poctivě domácí, mírně nakyslý nádech Nejlepší hustota vzniká už na začátku
O osudu omáčky se přitom rozhoduje dávno předtím, než sáhnete po jakémkoli zahušťovadle. Základem je pořádná dávka cibule, klidně jí do hrnce dejte objemově tolik co masa. Když ji pomalu opékáte, dokud nezezlátne a nezačne tmavnout, a pak necháte dlouho dusit, sama se rozpadne a omáčku spojí, k tomu jí dodá sladkost a barvu. Někdy za řídkou omáčkou nestojí nic jiného než přebytek vody. Pak stačí sundat pokličku a nechat guláš pomalu probublávat, dokud se část tekutiny neodpaří. Chuť se tím krásně zkoncentruje a vyjde plnější, než kdybyste do hrnce cokoli přisypávali. Přes noc navíc guláš skoro vždycky zhoustne a druhý den chutná ještě líp.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/ani-jiska-ani-mouka-poctivy-gulas-dokonale-zahusti-1-surovina-kterou-nase-babicky-pouzivaly-odjakziva-20260728-9546.html, https://babinet.cz/magazin/clanek-37199-gulas-ridky-jako-polevka-tyhle-babske-triky-ho-zahusti-bez-hrudek-a-bez-zkazene-chuti, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-zahustit-gulas-30001209.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/16477-jak-zahustit-gulas-metody, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/zahusteni-gulase-bez-mouky-rady-a-tipy/