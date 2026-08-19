Test znalostí o detektivu Columbovi: Skóre alespoň 8 z 10 ukáže vynikající přehled o oblíbeném seriálu

Připravili jsme kvíz pro všechny, kdo mají slabost pro legendárního detektiva v pomačkaném baloňáku. Poručík Columbo se totiž v reprízách stále vrací na obrazovky.
Když v roce 1971 odvysílala stanice NBC první epizodu s názvem Vražda podle knihy, málokdo tušil, co z ní nakonec vyroste. Roztržitý policista s doutníkem, ošuntělým kabátem a autem, které se věčně porouchávalo, byl přesným opakem tehdejších televizních hrdinů. Žádná okázalost, žádné efektní vystupování. Jen drbání na čele, zdánlivá zmatenost a ještě jedna otázka navíc.
Nenápadný génius, který televizi zamíchal kartami
Seriál vznikl dle Wikipedie zásluhou Richarda Levinsona a Williama Linka, kteří se inspirovali literárními detektivy, konkrétně Porfirijem Petrovičem ze Zločinu a trestu a také Otcem Brownem od G. K. Chestertona. Důležitou úlohu sehrál i tehdy ještě neznámý Steven Spielberg, jenž režíroval první epizodu. Právě on s Falkem přišli s typickým drbáním na čele a drobnými gesty, která se později stala Columbovým poznávacím znamením.
Slavná věta „Ještě jedna věc…“ vznikla téměř mimochodem. Spolutvůrce William Link vzpomínal, že při natáčení jedné scény potřebovali doplnit krátký dialog a nechtěli kvůli tomu upravovat scénář. Nechali tedy Columba otočit se ve dveřích a přidat ještě jednu otázku. Tahle drobnost se nakonec stala symbolem celého seriálu. Dnes ji zná prakticky každý, kdo někdy Columba viděl.
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Jenže k tomu, aby Columba hrál Peter Falk, nechybělo mnoho. Původní podoba postavy byla totiž napsaná jako elegantní, kultivovaný detektiv a jako první přišel na řadu Bing Crosby, ten ale nabídku odmítl. Falk roli přijal až s podmínkou, že si ji vezme po svém. A svůj vlastní baloňák si přinesl doslova z domova, protože navržený kostým mu neseděl. Kabát se později proměnil ve sběratelskou raritu a v roce 2018 se vydražil za více než 120 tisíc dolarů.
Columbo, pes z útulku a neviditelná manželka
Přes tři desetiletí natáčení, celkem 69 epizod a čtyři ceny Emmy pro Petera Falka. To je bilance seriálu, který si zamilovali diváci po celém světě. Každá epizoda stála na nezvyklém principu: vraha znal divák hned od začátku a napětí se rodilo z toho, jak ho Columbo přiměje k přiznání. Na tehdejší dobu neobvyklý model pak ovlivnil i řadu pozdějších detektivních seriálů. Televize po nějaké době požadovala, aby měl Columbo parťáka. Falk i tvůrci nakonec souhlasili, ale s jednou podmínkou. Tím parťákem měl být pes. Baset z útulku si diváky získal rychle a v seriálu vydržel řadu epizod. V jedné z nich ho Columbo dokonce nedokázal celý díl pojmenovat, což fungovalo po svém, jednoduše a dobře.
A pak je tu paní Columbová, postava, kterou divák nikdy neviděl, ale o níž se mluvilo téměř v každém díle. Vznikl sice spin-off Mrs. Columbo z roku 1979, jenže Falk ho považoval za špatný nápad a odmítl se na něm jakkoli podílet. Jeho skutečná manželka Shera Danese se v seriálu objevila několikrát.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, IMDB, Wikipedie
Tento příspěvek Test znalostí o detektivu Columbovi: Skóre alespoň 8 z 10 ukáže vynikající přehled o oblíbeném seriálu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.