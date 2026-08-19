Veřejnosti se znovu otevře historická kanalizace pod Staroměstskou radnicí

Veřejnosti se znovu otevře historická kanalizace pod Staroměstskou radnicíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prohlídka kanalizace je bezplatná
Pražští policisté mají ve vazbě muže, který se roky násilně choval ke svému synovi, partnerce, kočkám a...
Mládě lachtana jihoafrického se již zítra ukáže veřejnosti ve velkém bazénu pražské zoologické zahrady....
Pražští policisté pátrají po zloději, který na Zličíně ukradl vystavený mobil. Zřejmě to nedělal poprvé,...
Hned dvě dechové zkoušky za sebou raději provedli policisté při kontrole řidiče v Toyotě. První totiž...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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