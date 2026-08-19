Kličko promluvil po smrti Hayden Panettiere. Jedenáctileté Kaye slíbil, že na mámu nezapomene

V neděli 16. srpna 2026 krátce před druhou hodinou odpoledne místního času byla šestatřicetiletá Panettiere nalezena bez známek života ve svém bytě v Greenville v Jižní Karolíně. Příčina smrti nebyla dosud stanovena; pitva podle AP News neukázala známky traumatu a policie neeviduje podezření na cizí zavinění. O dva dny později, v úterý 18. srpna, bývalý světový šampion v boxerské těžké váze zveřejnil na sociální síti příspěvek, který se od hollywoodských kondolencí lišil jedním zásadním detailem: obsahoval rodičovský závazek.
Co přesně Kličko napsal
Kličkův veřejný příspěvek začínal slovy o „hlubokém šoku a bolesti“, kterými rodina prochází. Hayden podle něj odešla „příliš brzy“. Připomněl její talent, označil ji za důležitou součást svého života a za matku jejich dcery. Pak přišla klíčová věta: „A naší dceři Kaye budu o její matce vždy mluvit s respektem a postarám se, aby si pamatovala, jakým člověkem byla.“
Žádný výčet konkrétních kroků. Žádné plány na nadaci ani veřejné gesto. Jen slib paměti a respektu, a prosba, aby okolí ponechalo rodině soukromí.
Právě ta strohost ho odlišuje od reakcí, které se ten den sypaly z Hollywoodu. Kolegové z Nashville, tvůrci seriálu Heroes i další osobnosti sdíleli krátké osobní vzpomínky na talent a energii Panettiere. Otec herečky vydal pietní prohlášení pro ABC. Kličko jako jediný z blízkých přidal k truchlení konkrétní závazek směrem k budoucnosti, k jedenáctileté dívce, která právě přišla o matku.
Slib, který je spíš pokračováním než novým začátkem
Kaya se narodila 9. prosince 2014. Když jí byly čtyři roky, přešla do plné péče otce. Hayden to později popsala jako nejbolestivější rozhodnutí svého života, rozhodnutí, které padlo v období, kdy bojovala s těžkou poporodní depresí a alkoholovou závislostí. „Nebyla jsem matkou, jakou jsem chtěla být,“ řekla v roce 2022 pro ABC News.
Vztah s dcerou ale nepřerušila. Reorganizovala ho. V posledních letech udržovala kontakt přes pravidelné videohovory, osobní návštěvy a to, co sama označovala za „funkční společnou výchovu“ s Kličkem. Ještě v květnu 2026, tři měsíce před smrtí, v rozhovoru pro NPR mluvila o tom, že s Wladem má dobrý vztah a že ji těší sledovat, jak Kaya prospívá právě v oblastech, v nichž ona sama v dětství bojovala.
Kličkův slib proto není příslibem nové role. Je potvrzením kontinuity. Muž, který o dceru pečuje už osm let, veřejně říká, že v tom bude pokračovat, a že součástí té péče bude i obraz matky, kterou Kaya postupně poznávala z jiné vzdálenosti, než bývá obvyklé.
Kdo byla Hayden Panettiere, a co po sobě zanechala
Panettiere začala hrát jako dítě, v jedenácti letech získala roli v seriálu Hrdinové, později se proslavila jako Juliette Barnes v Nashville. Veřejný obraz úspěšné mladé herečky ale zakrýval roky soukromého boje. Sama o nich promluvila otevřeně až v posledních letech: tlak dětské hvězdy, bulvární dohled, prolínání temných rolí s reálnou poporodní depresí, alkoholová a opioidová závislost, trauma z domácího násilí.
19. května 2026 vyšel její memoár This Is Me: A Reckoning. Necelé tři měsíce před smrtí. Kniha pokrývá všechna témata, na která Kličko ve svém příspěvku naráží zmínkou o „odvrácené tváři náročného filmového průmyslu“. Je to záznam života psaný v první osobě, který teď pro Kayu získává jiný rozměr, stává se dopisem od matky, která věděla, že její příběh stojí za vyprávění.
Proč Kličko rezonuje i v Česku
Wladimir Kličko není jen jméno z boxerských statistik. Část dětství prožil v severočeské Mimoni a Křižanech, kde jeho otec sloužil jako sovětský důstojník. Chodil tam do školy, později spolupracoval s českým boxerem Ondřejem Pálou. Když české sportovní redakce psaly o dominantním šampionu těžké váhy, vždycky přidaly větu o tom, že „Kličko je trochu i náš“. Osobní tragédie tak v Česku rezonuje víc než běžná hollywoodská zpráva.
Jak mluvit s dítětem o smrti rodiče
Kličko veřejně nepopsal, jak Kaye zprávu sdělil. Rodina žádá o soukromí a jakákoli spekulace o psychickém stavu jedenáctiletého dítěte by byla nezodpovědná. Co ale říkají odborníci z Americké akademie pediatrie a britské NHS, je užitečné pro každého rodiče v podobné situaci:
- Mluvit přímo a jednoduše. Žádné eufemismy typu „usnula“ nebo „odešla na dlouhou cestu“; dítě potřebuje slyšet, že člověk zemřel a nevrátí se.
- Ujistit dítě, že za smrt nemůže. Děti v tomto věku mají tendenci hledat vinu u sebe.
- Dát prostor pro opakované otázky. Nejen dnes, ale i za měsíc, za rok.
- Uchovávat vzpomínky aktivně: fotografie, příběhy, takzvaný krabičku vzpomínek. Přesně to, co Kličko ve svém slibu naznačil.
- Pokud se reakce dítěte dlouhodobě zhoršují, vyhledat odbornou pomoc.
Kličkův slib „postarám se, aby si pamatovala“ je v jazyce dětské psychologie přesně to, co odborníci doporučují: aktivní vyprávění, bezpečný prostor pro otázky a přítomnost rodiče, který nezastírá minulost. Kaya má navíc něco, co většina dětí v její situaci nemá, matčinu knihu, napsanou jejími vlastními slovy, vydanou jen pár týdnů předtím, než všechno ztichlo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta