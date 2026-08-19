FOTO: Úsekové měření na dalším místě Jihlavy? V Heleníně jsou instalované kameryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO: Úsekové měření na dalším místě Jihlavy? V Heleníně jsou instalované kamery
Ze Stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku už odlétlo všech dvanáct mladých čápů, které pracovníci na přelomu...
Novým ředitelem Nemocnice Pelhřimov se má od 1. listopadu letošního roku stát Alexander Filip, současný...
Noční honička sedmnáctiletého řidiče a policie skončila havárií. I přes útěk ale policisté čtveřici mladíků...
Zástupci krajského města a developer podepsali plánovací smlouvu, na základě které vznikne v Handlových...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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