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FOTO: Úsekové měření na dalším místě Jihlavy? V Heleníně jsou instalované kamery

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Od roku 2023 jihlavská radnice plánuje zavedení úsekového měření v Heleníně. Po několika odkladech je spuštění na spadnutí, na místě už jsou vyznačené čáry na vozovce i kamery na sloupech.
FOTO: Úsekové měření na dalším místě Jihlavy? V Heleníně jsou instalované kamery

FOTO: Úsekové měření na dalším místě Jihlavy? V Heleníně jsou instalované kamery

Zdroj: Úsekové měření na dalším místě Jihlavy? V Heleníně jsou instalované kamery
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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