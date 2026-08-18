Kolik elektřiny spolyká pračka při praní na 60 °C místo na 30 °C? Když spočítali ten rozdíl za rok, nestačili se divit

Když se zeptáte kohokoli, co v pračce spotřebovává nejvíc energie, většina tipuje motor nebo odstřeďování. Realita je ale úplně jinde. Až 80 až 90 % veškeré elektřiny padne výhradně na ohřev vody. Samotné čerpání, otáčení bubnu i finální ždímání představují jen nepatrný zlomek celkové spotřeby.
Topné těleso uvnitř spotřebiče funguje v podstatě jako obří rychlovarná konvice – během pár minut musí zvednout teplotu desítek litrů studené vody z vodovodního řadu. A právě tady se rodí obrovský rozdíl mezi programy, který si většina lidí vůbec neuvědomuje.
Proč je skok z třicítky na šedesátku tak brutální
Na displeji pračky vypadá rozdíl mezi 30 °C a 60 °C skoro nevinně – jen o třicet stupňů výš. Fyzika ale počítá jinak. Ohřát vodu z běžných 12–15 °C (teplota z kohoutku) na vlažných třicet vyžaduje poměrně malé množství energie. Jakmile ale požadujete šedesát, spotřebič musí pokračovat v ohřevu o dalších třicet stupňů, a to už znamená zhruba trojnásobnou spotřebu elektřiny.
Standardní prací cyklus na 30 °C spolkne přibližně 0,3 až 0,4 kWh. Tentýž program na 60 °C si vezme kolem 1,0 až 1,3 kWh. Na první pohled jde o rozdíl jedné kilowatthodiny, což zní skoro zanedbatelně. Jenže málokdo pere jednou za měsíc.
Roční účet ukázal čísla, která nikdo nečekal
Běžná čtyřčlenná rodina zapne pračku v průměru čtyřikrát až pětkrát týdně. Za rok to dělá zhruba 200 až 250 pracích cyklů. A právě tady se z drobného rozdílu stává viditelná položka v rozpočtu.
Pokud v takové domácnosti běží většina programů ze zvyku na šedesát stupňů, roční spotřeba se vyšplhá na 230 až 300 kWh. Při praní na třicet stupňů by stejná rodina spotřebovala jen 70 až 90 kWh ročně. Rozdíl? Přes 150 až 200 kWh navíc.
Při současných cenách elektřiny to znamená zbytečný výdaj 1 000 až 1 500 Kč ročně. A to jen kvůli automatickému přetočení voliče na vyšší teplotu, aniž by to prádlo skutečně potřebovalo. Nejde přitom jen o peníze – horká voda výrazně urychluje opotřebení textilu, způsobuje blednutí barev a ničí elastická vlákna v oblečení.
Mýtus o nutnosti horké vody už dávno padl
Mnoho lidí má stále zafixovanou představu, že bez horké vody špína a bakterie prostě nezmizí. Tento předpoklad měl své opodstatnění v dobách mýdlových vloček a starých praček bez pokročilých funkcí. Dnes je ale zcela překonaný.
Moderní prací gely a prášky obsahují pokročilé enzymatické složky, které jsou navrženy tak, aby se naplno aktivovaly už při 20 až 30 °C. Tyto enzymy cíleně rozkládají skvrny od bílkovin, mastnoty i potu bez nutnosti tepelného šoku. Současné bubny mají navíc speciální perforace a pohyby, které špínu uvolní šetrným třením, nikoliv agresivním varem.
Zajímavý detail: Delší prací cykly (typicky programy Eco) paradoxně spotřebují méně energie než ty rychlé. Ohřev vody v nich totiž probíhá pozvolněji a prádlo se v lázni déle odmočuje, což snižuje celkovou spotřebu. Navíc praní na 30 °C je šetrnější k planetě nejen kvůli nižším emisím CO₂, ale také proto, že při nižších teplotách se ze syntetického oblečení uvolňuje prokazatelně méně mikroplastů do odpadních vod.
Kdy má šedesátka stále svůj smysl
Cílem není zatratit vyšší teploty úplně. Existují situace, kdy se vyšší spotřeba energie vyplatí z hygienických důvodů:
Ložní prádlo a ručníky: Zde se drží roztoči a odumřelé kožní buňky, proto je teplota 60 °C ideální pro likvidaci alergenů.
Nemoc v rodině: Pokud někdo prodělal infekční onemocnění nebo virózu, praní na 60 °C spolehlivě zabrání šíření zárodků.
Údržba samotné pračky: Pokud byste prali výhradně na 30 °C, v útrobách pračky, hadicích a těsnění se časem vytvoří biofilm z nevymáchaného gelu a bakterií. Proto je vhodné jednou za měsíc pustit prázdnou pračku na 60 °C nebo 90 °C (případně s čističem či octem), aby se systém vydezinfikoval a nezapáchal.
Rozumný přístup k praní tedy nespočívá v radikálním odpírání, ale v logickém třídění. Běžně nošená trička, kalhoty, svetry a košile bez obav svěřte třicítce. Šedesátku si nechte jako cílený hygienický nástroj na ručníky a povlečení. Peněženka i vaše oblíbené kousky v šatníku vám za tuto drobnou změnu poděkují.
Zdroje článku: energozrouti.cz, ceskestavby.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová