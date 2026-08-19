Ani drahé maso, ani vzácné koření. Do svíčkové patří tahle 1 přísada, kterou tam dnes už nikdo nedává. Znaly to už naše babičky

Kdo si aspoň jednou dal svíčkovou u babičky, ten ví, jak těžké je ji doma trefit. Maso zvládnete doměkka, omáčku zahustíte, knedlík nakynete, a stejně vám na talíři chybí ta plná, sytá chuť s nádechem sladka. Vinu přitom nenese ani obyčejné hovězí, ani prázdná kořenka. Schází v ní jedna všední surovina, kterou má doma úplně každý. Naši předci s ní jen uměli zacházet jinak, než to děláme dnes.
Jedna surovina svíčkovou spolehlivě srazí
Když omáčce něco chybí, spousta lidí sáhne po bujónové kostce nebo granulátu. Vypadá to jako rychlá záchrana, jenže výsledek bývá přesně opačný. Bujón je hlavně sůl a umělá dochuť, která přebije všechno ostatní. Přehluší sladkost zeleniny i jemnou kyselinku a po vyváženosti chutí není památky, takže omáčka působí placatě a uměle. Babičky proto nic takového do hrnce nedaly.
Druhá častá chyba přichází na konci vaření. Šťáva je hotová, působí mdle, a tak do ní zamícháme lžíci cukru, aby se srovnal poměr sladké a kyselé. Zesládne, ale plochá zůstane dál. A právě tady se skrývá ten pravý grif.
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Tou zapomenutou přísadou je cukr. Nezáleží ale na jeho množství, rozhoduje okamžik, kdy ho použijete. Staré kuchařky ho nepřidávaly až do hotové šťávy. Přihodily ho k rozpálené zelenině hned zkraje vaření a nechaly ho pozvolna změnit v karamel. A ten omáčku úplně promění.
Právě díky karamelu získá omáčka hloubku, kterou žádná zkratka nedožene. Karamelová chuť si přitom s kyselými přísadami rozumí. Ocet i citron zjemní a pomůže jejich chutě propojit, aby ve výsledku všechno ladilo a nic nevyčnívalo. Postará se i o barvu. Tmavě zlatavou omáčku, jakou od pořádné svíčkové čekáte, vykouzlí opečený cukr sám a žádné barvivo k tomu nepotřebuje. Bledá, došeda tažená šťáva obvykle znamená, že se cukr vůbec neopekl.
Karamel zvládnete ve čtyřech krocích
Na postupu není nic těžkého:
Maso ze všech stran zprudka opečte na sádle nebo přepuštěném másle a odložte ho stranou. Ve vypečené šťávě orestujte nakrájenou mrkev, celer a petržel, klidně až dotmava. V připečených kouscích se rodí umami, pověstná pátá chuť, po které je jídlo výraznější. K hotové zelenině přisypte lžíci cukru a míchejte, dokud nezezlátne do karamelu. Netahejte to dlouho, spálený cukr chutná hořce. Rovnou zalijte octem a nechte ho vyvařit. Chvilku nepříjemně čpí, ale ostrá kyselost se odpaří a zbude po ní jen příjemná dochuť. Přečtěte si také: Ani kofola, ani minerálka. Naše babičky si ve vedrech dělaly nápoj za 5 Kč, který nejlépe zažene žízeň
Bojíte-li se, že karamel v hrnci spálíte, připravte si ho radši bokem v malé pánvi a do základu ho vmíchejte hotový.
Jíšku klidně vynechte, o hustotu se postará zelenina
Za hedvábnou konzistencí svíčkové nestojí mouka, jak si řada lidí myslí. Tajemství drží kořenová zelenina. Jakmile maso dojde, vyndejte ho a zbylou zeleninu rozmixujte nebo protlačte sítem zpátky do omáčky. Mrkev, celer a petržel jsou plné škrobu a vlákniny, a jak se dlouho dusí, omáčku zahustí skoro samy. Mouky proto stačí špetka a leckdo se bez ní obejde úplně.
Docela nakonec přijde smetana, která omáčku zaoblí a dodá jí jemnost. Vařit se s ní ale nesmí, v kyselém prostředí se totiž snadno srazí. Do horké omáčky ji jen vmíchejte a nechte prohřát. Nejlíp poslouží smetana ke šlehání, ta vyšší teplotu snese.
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Karamel není jediná finta z časů, kdy se svíčková vařila skoro každou neděli. Základ tehdy dostal hlavně dost času. Maso se pomalu dusilo dlouhé hodiny, dokud pořádně nezkřehlo. Do libového hovězího se navíc zapíchaly proužky slaniny, aby ani po dlouhém pečení nevyschlo.
I pár drobností chuti prospělo. Lžíce plnotučné hořčice omáčce přidá grády a samozřejmostí byl bobkový list, celý pepř a nové koření. Nic složitého ani drahého. Jen suroviny, které dostaly čas a správné pořadí, a k tomu karamel, na který se dnes tak snadno zapomene.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/tato-ingredience-spolehlive-znici-svickovou-90-cechu-ji-pridava-vzdy-20260522-8415.html, https://www.fajntip.cz/clanky/kdo-prida-do-svickove-tuto-prisadu-navic-vyhral-omacka-bude-10-x-chutnejsi-20260613-10349.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/poctiva-svickova-omacka-30001010.html, https://www.kucharkaprodceru.cz/svickova-na-smetane-recept/, https://www.tiscali.cz/babicky-davaly-do-svickove-1-surovinu-na-kterou-se-dnes-zapomina-omacka-je-diky-ni-sametova-a-voni-po-karamelu-703739