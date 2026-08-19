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Černé stavby v Jičíně skončily demolicí. Majitelé zaplatí náklady

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Stavební úřad v Jičíně odhalil při kontrolách dvě nepovolené stavby — zděnou budovu na břehu rybníka v Ostružně a oplocení v Podhradí. Obě zbouraly Technické služby města Jičín, které demolici předběžně zaplatily. Náklady bude následně vymáhat soudní exekutor po majitelích.
V obou případech demolici zaplatilo město Jičín — exekutor ale bude náklady vymáhat po majitelích.

V obou případech demolici zaplatilo město Jičín — exekutor ale bude náklady vymáhat po majitelích.

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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