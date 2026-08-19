Newcastle po Horníčkovi utratil dalších 849 milionů Kč. Z Benfiky přivedl obránce Dediće

V úterý 18. srpna 2026, přesně v den svých 24. narozenin, podepsal bosenský obránce Amar Dedić pětiletou smlouvu s Newcastle United. Podle
Sky Sports za něj klub zaplatil Benfice 29,5 milionu liber, tedy oněch 849 milionů korun. Pouhých patnáct dní předtím, 3. srpna, Newcastle oznámil příchod českého brankáře Lukáše Horníčka z Bragy za 25,7 milionu liber. Součet obou operací? Zhruba 55,2 milionu liber, v korunách přibližně 1,59 miliardy. Nejde o náhodný nákupní výlet do Portugalska. Každý z těch dvou přestupů řeší jinou díru v kádru a oba nesou otisk nového trenéra Matthiase Jäissleho. Proč právě Dedić: stará vazba, nová potřeba
Když Jäissle na své první tiskové konferenci v roli hlavního trenéra Newcastle popsal svou vizi jako „agresivní, intenzivní fotbal s vysokým presinkem“, popsal vlastně typ hráče, kterého klub potřeboval na kraj obrany. Kieran Trippier odešel, Tino Livramento se zotavoval ze zranění lýtka. Pravý bek byl otevřená rána.
Dedić tu ránu zná zblízka, a Jäissle zná Dediće. Společně prošli mládežnickým Lieferingem i prvním týmem Red Bullu Salzburg. „Práce s Matthiasem byla pro mě velký faktor,“ řekl Dedić v
oficiálním oznámení klubu. Jäissle potvrdil, že hráče dlouhodobě sleduje. Není to přestup postavený na skautském algoritmu. Je to přestup, kde se trenér a hráč znají jménem, stylem i očekáváním. Kariéra ve třech zastávkách: Salcburk, Marseille, Benfica
Dedićova cesta do Premier League nebyla přímočará.
Salcburk (do 2024): Nejstabilnější etapa. Devadesát pět startů ve všech soutěžích, v lize 60 zápasů se 4 góly a 11 asistencemi. Tady se z něj stal hotový hráč. Marseille (2024/25): Krátká a omezená zastávka. Jen 10 ligových zápasů, pouhých 308 minut na hřišti. Proč tak málo, veřejné zdroje podrobně nevysvětlují. Benfica (2025/26): Restart. Dvacet čtyři ligových startů, gól, čtyři asistence a k tomu 14 zápasů v Lize mistrů. Celkem 43 soutěžních startů za jedinou sezonu, to je objem, který dokazuje, že v Lisabonu byl pevnou součástí sestavy.
Sportovní ředitel Newcastlu Ross Wilson ho charakterizoval jako moderního krajního beka schopného hrát na pravé i levé straně. Třicet jedna reprezentačních startů za Bosnu a Hercegovinu a tři zápasy na mistrovství světa 2026 ten profil dokreslují. Dedić navíc může být prvním bosenským reprezentantem v historii klubu. Dostane dres s číslem 37.
Dvě díry, dvě posily, jedna logika
Bylo by lákavé mluvit o „portugalské nákupní politice“ Newcastlu. Jenže dva přestupy ze stejné ligy ještě strategii nedělají. Horníček a Dedić řeší dvě zcela odlišné potřeby.
Horníček přišel jako brankářská investice. Po jeho debutu v přípravě proti Valencii (výhra 2:1) Sky Sports naznačilo, že by mohl vytlačit Nicka Popea z role jedničky. Dedić přišel jako okamžité řešení kraje obrany, pozice, kde měl Newcastle po Trippierově odchodu a Livramentově zranění kriticky málo variant.
Hráč Pozice Částka (libry) Částka (Kč) Oznámení Lukáš Horníček brankář 25,7 mil. ~740 mil. 3. 8. 2026 Amar Dedić krajní obránce 29,5 mil. ~849 mil. 18. 8. 2026 Celkem 55,2 mil. ~1,59 mld.
Dedić je už šestou seniorskou posilou Newcastlu v letním okně 2026. Kádr ale podle dostupných informací ještě není kompletní, klub údajně hledá posily i do středu pole.
Debut proti Liverpoolu?
Načasování přestupu není náhodné. Newcastle v neděli 23. srpna otevírá ligovou sezonu domácím zápasem proti Liverpoolu a podle Sky Sports panuje důvěra, že Dedić bude k dispozici. Klubový
profil hráče to potvrzuje přímo, uvádí, že nová posila míří na debut právě v tomto utkání.
Pět dní od podpisu smlouvy k prvnímu zápasu v Premier League. Pro hráče, který v Marseille nedostal ani tři sta minut za celou sezonu, by to byl docela symbolický návrat na výsluní.
Za necelé tři týdny Newcastle utratil v Portugalsku víc než miliardu a půl korun. Brankáře a obránce. Osu, na které se fotbalové zápasy vyhrávají, nebo prohrávají ještě před prvním útokem.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Roman Vágner