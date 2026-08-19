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Této zmrzlině se vyhněte obloukem, varují odborníci. Je horší než mor a má strašné složení

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Dennívýzva
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Když si v létě koupíte kornout nebo kelímek z mrazáku, možná vůbec nejíte zmrzlinu. Místo poctivé smetany často dostanete jen levný tuk a chemii.
Této zmrzlině se vyhněte obloukem, varují odborníci. Je horší než mor a má strašné složení

Této zmrzlině se vyhněte obloukem, varují odborníci. Je horší než mor a má strašné složení

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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