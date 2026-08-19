Této zmrzlině se vyhněte obloukem, varují odborníci. Je horší než mor a má strašné složení

Horké odpoledne, chuť na něco studeného – a v ruce najednou kornout, který v ústech zanechává zvláštní voskový povlak. Místo příjemné krémovosti jen podezřele mastný film na jazyku a chuť, která připomíná spíš chemickou laboratoř než vanilku. Tohle není náhoda ani špatná výroba. Je to záměr.
Většina lidí si ani neuvědomuje, že v mrazicím boxu supermarketu leží vedle sebe dva naprosto odlišné světy. Ten první tvoří skutečné mléčné a smetanové výrobky, které chutnají přesně tak, jak má zmrzlina chutnat. Ten druhý je jen levná napodobenina s rostlinným tukem, která se tváří jako zmrzlina, ale ve skutečnosti jí vůbec není.
Co zákon dovoluje nazývat zmrzlinou a co už ne
Potravinářská legislativa v Česku přesně vymezuje, co smí výrobce napsat na obal. Podle vyhlášky č. 397/2016 Sb. existují jasné hranice, které nelze překročit. Smetanový mražený krém musí obsahovat minimálně 8 % mléčného tuku a nesmí v něm být ani kapka přidaného rostlinného oleje – výjimkou je jen tuk přirozeně obsažený v kakaových bobech nebo oříšcích.
U mléčného mraženého krému je limit mírnější: stačí 2,5 % mléčného tuku, ale i tady platí přísný zákaz nahrazování másla či smetany palmovým nebo kokosovým olejem. Jakmile výrobce sáhne po levnějších rostlinných tucích, nesmí produkt nazývat ani smetanovým, ani mléčným krémem. Vzniká tak kategorie „mražený krém s rostlinným tukem".
Ovocný mražený krém vyžaduje minimálně 15% podíl ovoce (u citrusů a exotických druhů 10 %), zatímco sorbet musí obsahovat aspoň 25 % ovocné složky u běžných druhů, případně 15 % u kyselých variant jako citron. Tyto výrobky neobsahují přidaný tuk a spoléhají čistě na přirozenou chuť ovoce.
Pokud produkt nesplňuje ani jednu z těchto norem, výrobci prostě vymyslí vlastní název. Objevují se „mražené pochoutky".
Rostlinný tuk místo smetany: Kde je háček?
Důvod, proč firmy nahrazují mléčný tuk levnějšími oleji, je prostý: palmový, kokosový nebo slunečnicový tuk stojí zlomek ceny čerstvé smetany nebo másla. Pro výrobce jde o obrovskou úsporu, pro zákazníka ale o řadu kompromisů.
Mléčný tuk taje přesně při teplotě lidského těla. Proto se pravá zmrzlina v ústech krásně rozplývá a postupně uvolňuje chuť i vůni. Rostlinné tuky mají jiný bod tání – buď zůstávají pevné a lepkavé, nebo se naopak rychle roztékají a zanechávají nepříjemný voskový pocit.
Aby levný tuk vůbec držel strukturu při běžných mrazicích teplotách, výrobci volí varianty s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin – typicky palmojádrový nebo kokosový olej. Z pohledu vyváženého jídelníčku nejde o suroviny, které by měly nahrazovat plnohodnotné mléčné složky.
A protože chybí přirozená plnost smetany, musí do hry vstoupit chemie: emulgátory, stabilizátory, syntetická aromata a glukózo-fruktózové sirupy. Jejich úkolem je maskovat prázdnou chuť a dodat výrobku alespoň iluzi krémovitosti. Čím méně skutečného mléka, tím delší seznam přísad na etiketě.
Jak poznat podvod přímo v obchodě
Orientace mezi desítkami kornoutů a kelímků v mrazáku není žádná věda. Stačí vědět, na co se dívat. První vodítko je pořadí ingrediencí na zadní straně obalu. Suroviny musí být ze zákona seřazeny podle množství – pokud na prvních třech místech vidíte vodu, cukr a ztužený rostlinný tuk, kvalitní gastronomický zážitek nečekejte. U poctivého výrobku by mělo stát na začátku plnotučné mléko, smetana nebo vysoký podíl ovoce.
Další past se skrývá v objemu. Levné rodinné vaničky mívají obrovský objem, ale podezřele nízkou hmotnost. Litrové balení může vážit jen 450 gramů – zbytek je zmrzlý našlehaný vzduch s trochou ochucené emulze. Porovnejte mililitry a gramy: čím větší rozdíl, tím víc platíte za nic.
A nenechte se zmást obrázky. Čerstvé jahody, vanilkový květ a konvička s mlékem na víčku nic nezaručují. Podstatný je oficiální název na etiketě, kde musí být pravdivě uvedeno, zda jde o smetanový krém, nebo jen mražený dezert s rostlinným olejem. Právě tady se skrývá pravda, kterou lákavá grafika na přední straně raději zamlčí.
Zdroje článku: zakonyprolidi.cz, dnevno.hr, southernliving.com, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná