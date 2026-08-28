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Tyson Fury ve čtrnácti zlomil otci tři žebra. Stačil jeden úder

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John Fury chtěl synovi ukázat, že box není snadná cesta. Domácí sparing skončil opačně. Mladý Tyson ho zasáhl tak tvrdě do těla, že mu zlomil tři žebra.
Tyson Fury ve čtrnácti zlomil otci tři žebra. Stačil jeden úder

Tyson Fury ve čtrnácti zlomil otci tři žebra. Stačil jeden úder

Zdroj: World Boxing Association
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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