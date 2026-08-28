Pirát se pustil do Marhanského. Hudební show na MMA nikoho nezajímáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pirát se pustil do Marhanského. Hudební show na MMA nikoho nezajímá
Islam Machačev po výhře nad Ianem Machadem Garrym drží titul ve velterové váze i rekordní sérii 17...
Patrik Kincl půjde do hlavního zápasu turnaje OKTAGON 95 jako kurzový favorit. Tipsport na něj vypsal...
RFA vyprodala galavečer na Bratislavském hradě, přesto promotér Boris Marhanský předem nepočítal s tím, že...
Samuel Krištofič vidí před hlavním zápasem OKTAGONu 93 psychologickou výhodu na straně Jonase Magarda....
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →