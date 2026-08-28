Experti mají jasno. Itauma Hrgoviće smete

Hrgović je soupeř, který má odpovědět na otázky, na něž dosavadní kariéra jednadvacetiletého Itaumy nedala jasnou odpověď. Chorvat patří mezi elitní těžké váhy a sobotní duel v londýnské O2 Areně bude pro Itaumu prvním zápasem vypsaným na dvanáct kol.
Jordan čeká rychlý konec
Nejodvážnější předpověď nabídl Simon Jordan. Ve vysílání talkSPORT prohlásil, že Itauma podle něj dokáže něco, co se zatím žádnému Hrgovićovu soupeři nepovedlo. Pošle Chorvata na zem a zápas ukončí do čtvrtého kola.
Joe Joyce je opatrnější. S Hrgovićem sám boxoval a oceňuje jeho tvrdost, zkušenosti i spolupráci s trenérem Abelem Sanchezem. Přesto považuje Itaumu za boxera z vyšší úrovně a očekává jeho vítězství. Podobný názor má Eddie Hearn, který Hrgoviće označuje za světovou třídu, ale rychlost a ostrost vidí na straně mladého Brita.
Carl Froch rovněž připouští, že Hrgović může Itaumu trefit a pořádně ho prověřit. Bývalý mistr světa však očekává, že Brit bude rychlejší, pohyblivější a po několika kolech může dojít i k ukončení.
Hrgović není žádný nazdárek
Rozdíl ve zkušenostech je výrazný. Itauma má bilanci 14-0 s dvanácti knokauty, Hrgović nastoupí se skóre 20-1 a patnácti ukončeními. Chorvat získal bronz na olympijských hrách v Riu a jedinou profesionální porážku utrpěl v roce 2024 proti Danielu Duboisovi. Zápas byl tehdy ukončen kvůli tržným ranám v Hrgovićově obličeji. Od té doby porazil Joea Joyce, Davida Adeleyeho a Davea Allena.
Právě tržné rány v obličeji zmiňuje Spencer Oliver jako možný problém na Hrgovićově straně. Chorvata považuje za podceňovaného a mimořádně odolného boxera, přesto tipuje Itaumovo vítězství mezi osmým a desátým kolem. Podle něj by zápas mohly znovu ovlivnit Hrgovićovy problémy s tržnými ranami.
Gareth A. Davies očekává ještě rychlejší konec. Itaumu tipuje na vítězství mezi pátým a sedmým kolem. Připouští, že mladý Brit může poprvé v profesionální kariéře schytat několik opravdu tvrdých úderů, jeho rychlost a síla však podle Daviese nakonec rozhodnou.
Předpovědi tak míří téměř jednomyslně na Itaumu. Hrgović ovšem přichází s většími zkušenostmi a tvrdostí, jakou mladý Brit v profesionálním ringu zatím nemusel řešit. Pokud ho dostane do pozdějších kol, může se poprvé ukázat, jak Itauma reaguje pod skutečným tlakem.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka