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Experti mají jasno. Itauma Hrgoviće smete

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Moses Itauma se v sobotu utká s Filipem Hrgovićem o uvolněný titul IBF v těžké váze. Simon Jordan čeká rychlý konec a na stranu mladého Brita se přidali i Hearn, Froch, Joyce, Oliver a Davies.
Experti mají jasno. Itauma Hrgoviće smete

Experti mají jasno. Itauma Hrgoviće smete

Zdroj: Queensberry Promotions
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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