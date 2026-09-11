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Citronové řezy s čokoládovo-ořechovou vrstvou a citronovou polevou, po kterých se doma zapráší dříve, než stihnou úplně vychladnout

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Upečte si vynikající citrónové řezy s ořechy a čokoládou! Vláčný moučník se svěží citrónovou polevou zvládnete připravit za 90 minut.
Obrázek k receptu na citrónové řezy

Obrázek k receptu na citrónové řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na citrónové řezy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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