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Test znalostí o české zabijačce: Ovar, tlačenka i škvarky v 10 otázkách mohou zaskočit kohokoliv

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Zabijačka není jen porážka vepře. Je to rodinná událost s pevně danými pravidly, pořadím práce i specialitami, které se od vesnice k vesnici trochu liší. Kdo vyrůstal na venkově nebo má v rodině hospodáře, ten má výhodu.
Fotografie tlačenky

Fotografie tlačenky

Zdroj: Fotografie: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, tlačenka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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