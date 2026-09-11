Češi budou čekat, Nový Zéland už bude hrát. Půjde GTA 6 spustit dříve?

Pro mnoho hráčů však není důležité jen samotné datum. Zajímá je především přesná hodina, kdy budou moci hru poprvé spustit. A protože se zdá, že GTA 6 nemusí být zpřístupněno všem hráčům na světě ve stejný okamžik, rozdíl mezi jednotlivými časovými pásmy může být poměrně výrazný.
Dle informací, které analyzovaly časová razítka v jednotlivých regionálních obchodech PlayStationu, se očekává, že GTA 6 nebude spuštěno celosvětově v jeden konkrétní okamžik. Místo toho by se hra měla odemykat postupně podle jednotlivých částí světa.
Jako první by se ke hře měli dostat hráči na Novém Zélandu. Tam se očekává spuštění 19. listopadu přesně o půlnoci místního času. V přepočtu na koordinovaný světový čas by to znamenalo 18. listopadu v 11:00 UTC.
Následovat by měla Austrálie a poté další země v Asii a na Blízkém východě. Postupně by se hra měla dostat také do východní Evropy a následně do zbytku Evropy.
Pokud se tyto předpoklady potvrdí, pro hráče v Česku to znamená, že GTA 6 by mělo být dostupné během noci z 18. na 19. listopadu, pravděpodobně kolem půlnoci podle místního času. Přesný čas ale zatím není oficiálně potvrzený a určitě se může ještě změnit.
V Anglii by se hra měla odemknout přesně o půlnoci 19. listopadu podle času GMT. Poté by měla následovat Jižní Amerika a nakonec Severní Amerika.
V USA se očekává spuštění o půlnoci východního času. Pro hráče na západním pobřeží by to ale znamenalo přístup už 18. listopadu večer. V časovém pásmu Pacific Time by například hra mohla být dostupná už v 21:00 místního času.
Je však důležité připomenout, že tyto časy zatím nebyly oficiálně potvrzeny Rockstarem ani Sony. Jde jen o informace založené na dostupných údajích a předchozích zkušenostech s distribucí her.
Dá se GTA 6 hrát dříve díky změně regionu?
To je debata, která se poslední týdny hodně rozmohla, je o tom mnoho článků. Věc se má tak, že rozdílné časy spuštění by se skutečně daly obejít dříve jednoduchou změnou regionu konzole. Tento trik se v minulosti objevil například u některých dílů Call of Duty a dalších velkých her.
Nejjednodušší situaci by to měli mít hráči na Xboxu. Pokud se GTA 6 skutečně bude odemykat podle regionu konzole, mohli by hráči změnit svou lokalitu na Nový Zéland a pokusit se hru spustit ve chvíli, kdy bude dostupná právě tam.
V nastavení Xboxu stačí otevřít systémové nastavení a přejít do sekce jazyka a umístění. Zde lze změnit region konzole na Nový Zéland a následně konzoli restartovat, aby se změna projevila.
Teoreticky by tak hráči mohli získat přístup ke hře o mnoho hodin dříve než ve svém skutečném regionu. V některých případech by rozdíl mohl být přibližně 18 až 19 hodin.
Samozřejmě není jisté, že tento postup bude fungovat i v případě GTA 6. Rockstar může způsob odemykání hry nastavit jinak nebo podobné obcházení regionálního vydání technicky omezit.
Na PlayStationu 5 to však pravděpodobně nebude fungovat. PSN účty jsou totiž úzce spojené s regionem, ve kterém byly vytvořeny, takže samotná změna nastavení konzole obvykle nestačí.
Teoreticky by bylo nutné vytvořit nový účet určený pro Nový Zéland a přes něj hru také zakoupit. Tím by ale vznikla úplně zbytečná komplikace, například nutností použít platební metodu podporovanou v daném regionu. Problém by nastal také při převodu měny nebo u samotné dostupnosti hry v konkrétním digitálním obchodě.
Celý proces je navíc výrazně složitější než jednoduchá změna regionu na Xboxu a ani po jeho absolvování není jisté, že bude možné GTA 6 skutečně spustit dříve.
Má změna časového pásma vůbec smysl?
Pokud hrajete na Xboxu, změnu regionu na Nový Zéland můžete zkusit a nepřivodí vám to zbytečné komplikace. Zabere jen několik minut a v případě, že Rockstar skutečně umožní regionální odemykání bez dalších omezení, by mohl znamenat přístup ke hře výrazně dříve.
U PlayStationu 5 je ale situace jiná. Vytváření nového účtu, řešení regionálních omezení a případných problémů s platbou bude znamenat více komplikací a ve finále to zabere více času, než kdybyste na tu hru počkali o pár hodin déle.
Navíc je potřeba počítat s tím, že Rockstar Games může zkrátka podobné pokusy před vydáním hry omezit. Ani změna regionu na Xboxu proto zatím není zaručená cesta k předčasnému hraní.