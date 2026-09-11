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Češi budou čekat, Nový Zéland už bude hrát. Půjde GTA 6 spustit dříve?

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O GTA 6 se v posledních letech mluví prakticky neustále a my na CDR o něm píšeme taktéž pravidelně. Hra se dokonce stala předmětem několika výrazných úniků, každý nový trailer láme rekordy ve sledovanosti a očekávání fanoušků jsou obrovská. Po letech čekání a několika odkladech by se ale konečně mělo vše změnit. GTA 6 má vyjít 19. listopadu 2026.
Češi budou čekat, Nový Zéland už bude hrát. Půjde GTA 6 spustit dříve?

Češi budou čekat, Nový Zéland už bude hrát. Půjde GTA 6 spustit dříve?

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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