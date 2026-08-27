Bankomaty v Česku vydávají novou bankovku. Většina lidí ji nikdy nedržela v ruce

Konec éry dvoutisícovek jako nejvyššího nominálu
Představte si, že potřebujete vybrat dvacet tisíc korun na opravu auta, kterou chcete zaplatit v hotovosti. Z klasického bankomatu odcházíte se svazkem deseti dvoutisícovek, případně dvaceti tisícovek. Peněženka nabobtná, bankovky se krčí a vy doufáte, že vám cestou domů nic nevypadne.
Přesně tento problém se rozhodla vyřešit Moneta Money Bank, když letos na jaře jako první tuzemský peněžní ústav zařadila do vybraných bankomatů bankovky v hodnotě 5 000 korun. Nejde o nově vytištěnou měnu ani jiný grafický vzor – pětitisícovka s portrétem T. G. Masaryka koluje v Česku už od roku 1993. Revolucí je možnost získat ji bez fronty na pobočce, přímo ze zdi obchodního centra nebo ulice.
Kde všude na ni narazíte a proč ji ostatní banky ignorují
Pilotní provoz odstartoval koncem února 2026 v šestnácti automatech. Do poloviny srpna se síť rozrostla na 26 míst po celé republice – od pražského Palladia přes Arkády Pankrác až po Rumburk, Poličku nebo Zlín. Moneta záměrně pokryla všechna krajská města, aby měl každý region alespoň jeden stroj s nejvyšším nominálem.
Systém sám nabídne několik variant složení bankovek – při výběru pěti tisíc korun dostanete buď jednu velkou bankovku, nebo třeba dvě dvoutisícovky a tisícovku.
Při výběru vyšších částek mají klienti na výběr z několika variant výdeje v různých nominálech,
potvrdila mluvčí banky Tereza Ryšanová pro zpravodajský portál TN.cz. Ostatní velké banky však podobnou inovaci v dohledné době nechystají. Důvod? Minimální poptávka a paradoxně i stížnosti klientů, kterým už dnes vadí dvoutisícovky – prý se s nimi těžko platí v menších obchodech nebo na tržnici.
Bankovka, kterou Češi téměř nepoužívají, ale přesto existuje
Pětitisícovka žije podivný dvojí život. Podle statistik České národní banky bylo na konci roku 2025 v oběhu 24,4 milionu kusů tohoto nominálu. Číslo zní impozantně, jenže ve skutečnosti tvoří pouhá 4,4 procenta všech bankovek v zemi. Zato jejich celková hodnota představuje 16,4 procenta veškerých hotovostních peněz – tedy skoro šestinu.
Jinými slovy: pětitisícovky jsou vzácné, ale hodnotově zásadní. Většina lidí je nikdy nedržela v ruce, protože se používají hlavně při větších transakcích, jako úspory doma v šuplíku nebo při výběru na pobočce před dovolenou. V běžném nákupním koši prakticky nefigurují.
Platné jsou dnes tři vzory z let 1999, 2009 a 2023, všechny s portrétem Tomáše Garrigua Masaryka na líci. A pozor – existuje ještě jedna pětitisícovka, tentokrát historická. Jde o státovku z roku 1919, jejíž zachovalý neperforovaný kus se v aukci prodal za 25,68 milionu korun. Ta z bankomatu bohužel žádnou sběratelskou prémii nemá.
Poplatky za výběr se řídí podmínkami banky, která vydala vaši kartu. Moneta sdílí síť s Komerční bankou, Air Bank a UniCredit Bank – u těchto karet bývá výběr zdarma. U ostatních institucí je vhodné nahlédnout do sazebníku, protože hotovostní služby v roce 2026 opět zdražily, zejména na přepážkách a v cizích bankomatech. Citlivé je to hlavně pro seniory, kteří stále preferují osobní kontakt a papírové peníze.
Zdroje článku: tn.nova.cz, ceskenoviny.cz, medium.seznam.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková