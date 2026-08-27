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Bankomaty v Česku vydávají novou bankovku. Většina lidí ji nikdy nedržela v ruce

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Většina Čechů ji má schovanou jen na velké výdaje nebo ji vůbec nevlastní. Teď ji můžete dostat ze stroje na ulici.
Bankomaty v Česku vydávají novou bankovku. Většina lidí ji nikdy nedržela v ruce

Bankomaty v Česku vydávají novou bankovku. Většina lidí ji nikdy nedržela v ruce

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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