Výměna v Polabí. Herečku Petru Bučkovou střídá v seriálu nová tvářPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Výměna v Polabí. Herečku Petru Bučkovou střídá v seriálu nová tvář
Sacha Baron Cohen vytvořil několik postav, na které nechává narážet realitu. Ali G fungoval dlouhá léta...
Dnešní tip je trochu přeslazený, trochu přehnaný a přesně tak devadesátkový, jak jen film může být. Přesto...
Česká kinematografie se v posledních letech nebrání žánrovým experimentům, i když ne vždy se setkají s...
Dvoudílný hudební film Michael o králi popu se pomalu blíží ke svému zakončení. Už teď ale máme odpověď na...
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