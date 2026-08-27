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Švestkové tiramisu po česku: Neskutečná kombinace chutí v jednom dezertu, který zaujme při první ochutnávce

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Švestky u nás doma mizí po hrstech jen pár týdnů v roce, a právě tehdy dělám tohle švestkové tiramisu po česku nejraději. Je bez pečení, složené za chvilku a díky mascarpone, bílému jogurtu a mletému máku má úplně jiný charakter než klasická italská verze. Nejlepší je, že se jen navrství do formy, nechá přes noc v lednici a druhý den chutná ještě líp.
Obrázek k receptu na Švestkové tiramisu po česku: Neskutečná kombinace chutí v jednom dezertu, který zaujme při první ochutnávce

Obrázek k receptu na Švestkové tiramisu po česku: Neskutečná kombinace chutí v jednom dezertu, který zaujme při první ochutnávce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Švestkové tiramisu po česku: Neskutečná kombinace chutí v jednom dezertu, který zaujme při první ochutnávce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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