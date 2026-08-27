Švestkové tiramisu po česku: Neskutečná kombinace chutí v jednom dezertu, který zaujme při první ochutnávce

Italský dezert tiramisu zná skoro každý, ale proč ho nenechat jednou promluvit česky? Tohle je verze bez pečení, hotová za pár minut, a díky , mascarpone bílému jogurtu a mletému máku má úplně jiný výraz než klasická italská předloha. Největší výhoda je jednoduchá: jen se navrství do formy, přes noc odpočívá v lednici a druhý den bývá ještě lepší.
Na tomhle
je zajímavé hlavně to, jak přirozeně propojí dvě kuchyně, které si na první pohled moc blízko nejsou. Základ zůstává dezertu tiramisu – tedy vrstvy piškotů a jemný krém – jenže chuť se posune směrem, který je nám doma blíž. Švestky, mák, a když je chuť, tak i kapka rumu nebo slivovice. Když se trefí množství tekutiny u piškotů, drží tvar a zároveň zůstává vláčný. Přesně ten typ dezertu, co se na stole neztratí.
Můj tip zní: Jestli jsou švestky kyselejší, neslaďte krém hned naplno. Nechte si rezervu a dolaďte ho až po ochutnání ovocné vrstvy. U švestek je to prostě jistější, protože každá várka chutná trochu jinak. Tiramisu po česku? Se švestkami to dává velký smysl
Klasické
tiramisu je spojené s Itálií a jeho název se vykládá zhruba jako „zvedni mě“ nebo „pozvedni mě“. Tradičně stojí na piškotech, kávě a mascarpone. Jenže domácí kuchyně si s podobnými recepty vždycky trochu pohrává. A tady to sedí. Jakmile přijde sezóna švestek, byla by škoda skončit jen u buchet a . povidel Recept na vynikající švestkové tiramisu po česku
Doba přípravy: 30 minut Odležení v lednici: nejméně 6 hodin, ideálně přes noc Počet porcí: 8 až 10 porcí Ingredience pro přípravu
Ovocná vrstva: 500 g švestek 2 lžíce cukru krupice 1 lžička mleté skořice 2 lžíce vody
Krém: 500 g mascarpone 2 kelímky bílého jogurtu, celkem asi 300 až 350 g 3 až 4 lžíce moučkového cukru 4 lžíce mletého máku 1 lžička vanilkového extraktu nebo vanilkového cukru
Vrstvení: 1 balení cukrářských piškotů 180 ml silné vychladlé kávy nebo espressa 1 až 2 lžíce rumu nebo slivovice, nemusí být 2 až 3 kusy čerstvých švestek na ozdobu 1 lžíce mletého máku na posypání Postup přípravy domácího švestkového tiramisu
1. Nejdřív si připravte
kávu. Uvařte ji silnější, nechte ji úplně vychladnout a podle chuti přidejte rum nebo slivovici. Tekutina musí být studená, jinak by piškoty změkly příliš rychle.
2. Omyté
švestky vypeckujte a nakrájejte na menší kousky. Dejte je do kastrůlku, přisypte cukr, skořici a přilijte vodu. Krátce je poduste, asi 5 až 7 minut, jen aby změkly a pustily trochu šťávy. Pak je nechte vychladnout.
3. Do mísy dejte
mascarpone, bílý jogurt, moučkový cukr, mletý mák a vanilku. Vše promíchejte do hladkého krému. Není potřeba ho šlehat dlouho, stačí pár tahů stěrkou nebo krátce metličkou, aby zůstal pevný. Připravte si formu
Italská klasika po česku jinak: Tiramisu roláda je lehoučká, krémová a na stole udělá větší dojem než dort
4. Na dno vyskládejte první vrstvu
cukrářských piškotů. Každý jen na chvilku namočte do kávy. Opravdu jen krátce, jinak se z nich stane kaše a to je zbytečná škoda.
5. Na piškoty rozetřete asi polovinu
makovo-mascarpone krému. Uhlaďte ho až do rohů, aby se dezert po odležení dobře krájel.
6. Na krém rozložte vychladlé
podušené švestky. Jestli pustily víc šťávy, část nechte stranou. Do dezertu patří hlavně ovoce, ne přebytečná tekutina. Foto: Cooky.cz, Švestky nakrájíme na měsíčky a chvíli podusíme a vychladíme.
7. Přidejte druhou vrstvu
piškotů, znovu je lehce smočte v kávě a zakryjte zbylým krémem. Povrch uhlaďte lžící nebo cukrářskou kartou.
8. Navrch vyskládejte čerstvé
švestky nakrájené na tenké měsíčky. Posypte je trochou mletého máku. Kdo chce, může přidat i špetku skořice.
9. Hotové tiramisu zakryjte a dejte do lednice alespoň na
6 hodin, ideálně na celou noc. Piškoty změknou, chutě se propojí a dezert se nebude při krájení rozpadat.
10. Podávejte dobře vychlazené, nejlépe druhý den. V lednici vydrží zhruba
2 dny, ale u nás doma většinou zmizí dřív, než někdo začne řešit, jak dlouho by vlastně ještě vydrželo. Rady a tipy redakce k přípravě Tiramisu po Česku Pokud chcete výraznější chuť, přidejte do ovocné vrstvy špetku badyánu nebo trochu citronové kůry. Jestli máte hodně sladké švestky, uberte cukr v krému. Dezert pak působí svěžeji. Na slavnostnější verzi můžete část švestek krátce zapéct se skořicí v troubě. Chuť bude kulatější a o něco hlubší. Pokud chcete tiramisu krájet na hezké řezy, dejte ho na posledních 20 minut před podáváním do chladnější části lednice a nůž si po každém řezu otřete. U krémových dezertů je to maličkost, ale udělá velký rozdíl.
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