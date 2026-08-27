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Španěl, který slavil Euro i Ligu národů, obchází české stadiony. Na hráčích si všiml jedné věci

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Pablo Amo stál u dvou největších triumfů současného španělského fotbalu. Teď objíždí české stadiony a dívá se na hráče, které má za pár týdnů připravit na Anglii, Chorvatsko a Španělsko.
Španěl, který slavil Euro i Ligu národů, obchází české stadiony. Na hráčích si všiml jedné věci

Španěl, který slavil Euro i Ligu národů, obchází české stadiony. Na hráčích si všiml jedné věci

Zdroj: FAČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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