Španěl, který slavil Euro i Ligu národů, obchází české stadiony. Na hráčích si všiml jedné věci

Od prosince 2022 do února 2025 pracoval jako druhý trenér španělské seniorské reprezentace pod Luisem de la Fuentem. Byl přímo u titulu v Lize národů 2023 i u zlata na EURO 2024 v Německu. Když ho na konci července 2026 představila FAČR po boku nového hlavního kouče Santiho Denii, stal se součástí historicky prvního zahraničního realizačního týmu české reprezentace. V rozhovoru pro fotbal.cz popsal tři důvody, proč nabídku přijal: dlouholetou důvěru k Deniovi, energii předsedy FAČR Davida Trundy a pocit, že ho český projekt může profesně skutečně naplňovat. Žádná zmínka o prestiži země. Žádná fráze o „velké fotbalové historii“. Spíš střízlivá kalkulace člověka, který ví, co umí, a hledá místo, kde to bude mít smysl.
Co dělá Amo, když netrénuje
Měsíc po svém příchodu nemá Pablo Amo za sebou jediný sraz s hráči. Přesto pracuje. Spolu s Deniou objíždějí česká města, veřejně potvrzené jsou zastávky v Plzni a Hradci Králové, a sledují ligové zápasy naživo. Nejde o PR gesto. Je to součást modelu, který oba znají ze španělské federace: osobní skauting, rozdělené úkoly ve štábu, individuální videomateriály pro každého hráče ještě před prvním srazem.
Denia v srpnovém rozhovoru zmínil, že chtějí postupně objet všechny stadiony v Česku. Amo k tomu dodal, že sledují i zahraniční kluby, padla zmínka o Anderlechtu, což média vyložila jako stopu k mladému Lukáši Ambrosovi. Kompletní seznam sledovaných hráčů FAČR nezveřejnila, ale princip je jasný: nominace nemá být uzavřený klub známých jmen.
Odvaha ano, ale nestačí
Když se Ama ptali, co ho na českých hráčích zaujalo, neodpověděl diplomatickým klišé. Mluvil o odvaze, soutěživosti, odhodlání a rozhodnosti. Denia přidal fyzickou náročnost soutěže, časté osobní bránění a množství soubojů jeden na jednoho. Českou ligu označili za prostředí, které hráče tvrdí.
Současně ale oba naznačili, že to berou jako základ, ne jako hotový vrchol. „Musí přibýt další věci,“ řekl Denia, aniž upřesnil které. Z kontextu jejich předchozí práce se dá odvodit, co mají na mysli: lepší rozhodování pod tlakem, variabilnější poziční hra, schopnost kontrolovat tempo zápasu. Tedy přesně ty vrstvy, v nichž španělský fotbal dominuje.
Španělský model v českém prostředí
Skutečný test Amova přínosu nebude v tom, jestli „přinese španělský fotbal“ do Česka. Bude v tom, jestli dokáže španělské procesy přeložit do českého personálu, rytmu srazů a typologie hráčů.
Konkrétně jde o několik oblastí:
- Model dvojice trenérů: Amo sám popisuje svou roli jako „klidovou a rozhodovací oporu“ hlavního kouče. U de la Fuenteho to fungovalo stejně jako teď u Denii.
- Individuální videa: každý hráč má dostat před srazem materiál šitý na míru jeho pozici a roli v týmu.
- Důraz na charakter: Amo opakovaně zmiňuje, že ho nezajímá jen fotbalová kvalita, ale i to, jak hráč přijímá svou roli v kolektivu.
- Ochota sáhnout po talentu dřív: oba veřejně řekli, že se nebudou bát dát šanci mimořádně talentovanému hráči, i kdyby „přeskočil“ část obvyklého vývoje.
Oproti předchozímu štábu Miroslava Koubka, kde měl Plašil na starosti zahraniční hráče, Rezek domácí a Suchopárek systémy, je nový model centralizovanější a metodicky přísnější. Španělské jádro drží linku, český doplněk štábu se v době prvních rozhovorů ještě dotvářel.
Podzim, který ukáže všechno
Kalendář je nemilosrdný. Mezi 24. zářím a 6. říjnem 2026 odehraje Česko čtyři zápasy Ligy národů: doma s Chorvatskem, doma s Anglií, venku ve Španělsku a venku v Anglii. V listopadu přibudou domácí Španělsko a výjezd do Chorvatska. Skupina A3 je nejtvrdší možný test.
Pro Ama bude zápas ve Španělsku osobní. Ještě v únoru 2025 stál na druhé straně jako de la Fuenteho pravá ruka. Přímý komentář k tomuto střetu zatím veřejně nezazněl, ale kontext mluví sám. Denia osobní rovinu přiznal otevřeně.
Vstupenky na domácí zápasy se podle FAČR prodávají výhradně přes aplikaci Fotbal+. Program zápasů je k dispozici na webu UEFA.
Amo nepřivezl do Česka zázračný taktický trik. Přivezl způsob, jak organizovat práci kolem reprezentace: skauting, přípravu, komunikaci s hráči. Jestli to bude stačit na skupinu se Španělskem, Anglií a Chorvatskem, se ukáže za pět týdnů v Edenu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle