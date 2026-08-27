Analytici varují Pastrňákův Boston: strategie vedení se klubu vymstí. Stanley Cup se vzdaluje, ne přibližuje

Corey Pronman z The Athletic zveřejnil 21. srpna 2026 pětiletý výhled síly všech klubů NHL. Boston v něm přistál na 27. místě z 32 týmů. O tři dny dříve publikoval Daily Faceoff vlastní aktualizovanou projekci se stejným závěrem, Bruins na 22. příčce s komentářem, že jde o „obyčejný tým NHL“ s omezeným stropem. Obě analýzy se shodují v jednom: Boston je drahý a starší, aniž by byl elitní teď nebo projektově elitní za pět let. A právě po sezoně 2030/31 končí osmiletý kontrakt Davida Pastrňáka.
Retool, který nikam nevede
Vedení Bruins zvolilo po rozprodejovém deadline v březnu 2025 cestu, kterou Pronman označuje jako „snahu vyhrávat a zároveň se přestavovat za pochodu“. Žádný plný rozklad, žádné přiznání, že éra skončila. Generální manažer Don Sweeney tehdy po odchodu Brada Marchanda, Charlieho Coylea a dalších slíbil návrat do konkurenceschopného módu „hned příští rok“. Z rekordního týmu sezony 2022/23 zůstalo v březnu 2025 pouhých šest hráčů.
Klub skutečně v sezoně 2025/26 postoupil do play off. Jenže vypadl v prvním kole a analytici se shodují, že samotný postup maskuje hlubší problém: Boston nemá prostředky ani na skutečný all-in, ani na smysluplnou přestavbu. Roky honby za výhrou vyprázdnily zásobník draftových voleb. A místo toho, aby organizace přijala bolestivý restart, pokračuje v investování budoucnosti do přítomnosti.
Smlouvy, které svazují ruce
Nejviditelnějším symbolem je kontrakt Eliase Lindholma, sedm let s ročním zatížením platového stropu 7,75 milionu dolarů (zhruba 182 milionů korun), plná ochrana proti výměně do roku 2029. V sezoně 2025/26 nasbíral Lindholm pouhých 21 bodů ve hře pět na pět. Dva roky se potýká s bolestmi zad. Podle Boston.com by případný buyout generoval zásahy do platového stropu až do roku 2036, včetně 5,3 milionu v klíčových sezonách 2029/30 a 2030/31.
K tomu přidejte dlouhodobé závazky Nikity Zadorova a Hampuse Lindholma, které rovněž sahají za rok 2030. A v červnu 2026 Boston získal J. J. Peterku z Utahu za dvě volby v prvním kole draftu, pick č. 23 z roku 2026 a floridskou jedničku 2028 s pojistkou bostonské jedničky 2029. Peterka má ještě čtyři roky smlouvy za 7,7 milionu ročně. Je to solidní posila do horních šesti útočníků, ale zároveň další důkaz, že Bruins dál obětují budoucí draftový kapitál za okamžité zlepšení.
Výsledek? Roster zamčený veteránskými kontrakty do roku 2030 a farma, v níž Daily Faceoff identifikuje jediného hráče nejvyšší kategorie.
Hagens: naděje i břemeno
Tím hráčem je James Hagens, sedmička draftu 2025. V sezoně 2025/26 dal za Boston College 23 gólů a 24 asistencí ve 34 zápasech, v AHL přidal čtyři body v šesti startech a krátce nakoukl i do NHL. V dubnu 2026 podepsal nováčkovský kontrakt. Je mu devatenáct a je nejcennějším aktivem bostonské budoucnosti.
Jenže právě v tom spočívá problém. Pokud Hagens nevyroste v rozdílového centra první lajny a Peterka zůstane „jen“ kvalitním doplňkem, Boston nemá odkud vzít skok mezi průměrem a špičkou. Žádný další špičkový prospekt v systému není. Srovnejte to se San Jose, které obě projekce řadí do první pětky pro rok 2030; Sharks staví kolem Celebriniho, Misy, Smithe, Eklunda a dalších. Dnešní slabost jim vytvořila draftový a věkový základ, který Boston nemá.
Pastrňákovy hodiny tikají
David Pastrňák podepsal prodloužení 2. března 2023, kdy byl Boston jasným uchazečem o Stanley Cup. Osmileté smlouvě zbývá pět sezon. Podle PuckPedia má do konce ročníku 2027/28 plnou klauzuli nevyměnitelnosti. Od sezony 2028/29 se ochrana postupně rozvolňuje, nejprve na osm schválených destinací, pak na deset, v posledním roce na seznam deseti zakázaných týmů.
Veřejně Pastrňák klub drží. Po vyřazení v květnu 2026 řekl, že očekávání se nemění: play off a útok na Cup. Žádný signál „chci pryč“ dohledatelný není. Ale čísla mluví jinak než loajalita. Pokud projekce Athleticu a Daily Faceoff alespoň přibližně sedí, Boston stráví většinu Pastrňákova vrcholného věku v nejhorší možné zóně NHL, příliš dobrý na dno tabulky a vysoké draftové pozice, příliš slabý na reálný útok o pohár.
Srovnání, které nepotěší
Boston není jediný tradiční klub v pasti. V červnové projekci Daily Faceoff z roku 2025 skončilo Toronto na 28. místě, Pittsburgh na 31. Ale typ problému se liší. Pittsburgh míří do hlubokého generačního zlomu po éře Crosbyho a Malkina. Toronto svazuje tenký prospect pool a stárnoucí obrana. Boston je někde mezi, stále má tři hvězdy v produktivním věku (Pastrňák, McAvoy, Swayman), ale bez jasné cesty k vyššímu stropu.
Pronman to shrnuje jako strategii, která se „obvykle spíš vymstí“. Nejde o to, že by Boston byl špatný. Jde o to, že není dost dobrý, a kroky, které podniká, ho neposouvají ani jedním směrem. Každá obětovaná draftová volba zužuje budoucí manévrovací prostor. Každý dlouhý veteránský kontrakt zamyká platový strop. A každá sezona, která skončí v prvním kole play off, je sezona, kterou Pastrňák nedostane zpátky.
Nejpraktičtější zlom přijde v letech 2028 a 2029. Tehdy bude jasné, co Hagens a Peterka skutečně jsou na úrovni NHL, a zároveň se otevře Pastrňákova ochrana proti výměně. Buď Boston do té doby najde cestu nahoru, nebo bude muset přiznat, že ji nikdy neměl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka